Eestisse saabusid spordiparuni lähisugulased

Kaasaegsete olümpiamängude algataja Pierre de Coubertini lapselapselaps Alexandra de Navacelle de Coubertin on kuulsa spordiparuni perekonna ühenduse president. Ühendus töötab kui üks sporditiim, et Pierre de Coubertini originaalseid mõtteid ja väärtusi edasi anda.

"Mina olen neljandast põlvkonnast ja meil on kokku 30 perekonnaliiget. See on päris suur number," rehkendas Coubertin ETV spordisaatele antud intervjuus. "Otsustasime luua perekonna ühenduse ning olen uhke, et olen selle asutaja liige."

Spordiparuni lapselapselaps töötas 18 aastat New Yorgis edukalt ärivaldkonnas ja pöördus nüüd tagasi oma sünnilinna Pariisi.Spordialadest on ta tegelenud eelkõige ratsutamise ja tennisega ning armastab kirglikult jagada edasi teda inspireerinud vanavana onu ideid. "Mõelda alati kaugemale," tõdes ta. "Mitte kunagi seada endale piire oma riigi, kooli või haridusega. Ta oli visonäär ja tal oli unistus, mis realiseerus spordis, et kõik riigid tuleks kokku ja tähistaks parimat, mida ühiskonnal on pakkuda läbi spordi, kultuuri ja kunsti. Mitte kunagi jääda paigale vaid liikuda edasi."

Eestisse võttis ta oma kahest tütrest vanima ka kaasa, kes osaleb Prantsusmaa tiimi eest Ülenurme Gümnaasiumis seitse päeva kestval Pierre de Coubertini noortefoorumil, mis toimub siin esmakordselt ning on kohale toonud 23 riigi noored viielt kontinendilt.