Kekkoneni jooksul valitses suure eduga orienteeruja Kenny Kivikas

Kivikas suutis 15 km pikkuse maastikul kulgenud ja rohkem kui 1,5 km pikkust Harimäe tõusu sisaldava trassi ära joosta ajaga 51.32. Orienteeruja edestas järgmist lõpetajad Rauno Laumetsa (SK ProRunner) kahe ja poole minutiga. Laumetsa lõpuaeg 54.04. Kolmanda koha sai tema klubikaaslane Olari Orm 59.02-ga.

Kenny Kivikase sõnul plaanis ta alguses rahulikumalt joosta. "3 km peal vaatasin, et täitsa soliidse tempoga sai alustatud ning otsustasin enam-vähem sama tempoga jätkata. Teised jäid iga kilomeetriga järjest rohkem maha," ütles Kivikas ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Ehk istub raske maastikurada orienteerujale paremini ja annab sellepärast ka eelise nende ees, kelle põhialaks jooksmine?

"Ma ei ütleks, et see nüüd nii raske rada oleks ja orienteerujatel mingisugune eelis oleks. Keskmine kilomeetri aeg oli 3.26. Iga sportlike eesmärkidega jooksja peaks Kekkoneni raja läbima ilma probleemideta alla 52 minuti," leidis Kivikas. Ta kutsus ka kõiki teisi sportlasi olenemata tasemest järgmistel aastatel Kekkoneni jooksul osalema. Korraldus ja rada on tema hinnangul super head.

Kenny Kivikas lubas, et tema ennast 100% ainult jooksule pühendama ei hakka erinevalt teisest orienteerujast Raido Mitist, kes orienteerumise jooksmise vastu välja vahetas. "Meil on eesmärgid erinevad. Minu eesmärk on võita orienteerumises maailmameistri tiitel. Rahvajooksudel selliseid tiitleid ei jagata," märkis Kivikas.

Naistest võitis Kekkoneni jooksu Meril Beilmann ajaga 1:09.55. Teise koht kuulus N45 vanuseklassi parimale Kitty Kubole ajaga 1:11.18-ga ja kolmas koht N35 vanuseklassi võitjale Egle Villikule (SK ProRunner) 1:14.00-ga. Võistkondlikus arvestuses kuulus nii meeskondadest kui naiskondadest esikoht spordiklubile ProRunner.