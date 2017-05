Jaanson ja Endrekson istuvad üle aastate kahepaati

Eelmisel kümnendil Eestile au ja kuulsust toonud tituleeritud Jaanson ja Endrekson otsustasid, et istuvad vanade aegade mälestuseks paarisaeru kahepaati ja lähevad laupäeval kell 15.45 startivas sõidus koduse Pärnu Sõudeklubi nimel vastastele lahingut andma. Sõit tõotab põnevust, sest vanameistrite rivaalideks on neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo ning hiljuti tippsporti naasnud Kaur Kuslap. Konkurentideks on samas ka mitmed tugevad noorte paatkonnad, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Rõõmustav on Andrei Jämsä võistluskarusellile naasmine, sest vahepeal häda teinud selg jättis kogenud pärnaka taastusrežiimile. Jämsät ja teisi parimaid ühepaadimehi näeb stardis kell 14.30. Võistlusveel kohtab ka tippspordist loobunud ja õpingutele keskendunud Kaisa Pajusalut, kes koos noore klubikaaslase Andra-Laura Meeksaga stardib kell 14.45 algavas paarisaeru kahepaadi sõidus.

Ühtekokku teeb karikavõistlustel kaasa üle 60 paatkonna. Mitmete noorte jaoks on tegemist valikvõistlusega, kus on võimalik tõestada oma küpsust eaklassi Euroopa ja maailmameistrivõistlustele kvalifitseerumiseks. Karikavõistluste näol on tegemist võistkondliku jõuprooviga, kus kohapunktide alusel selgitatakse parimad sõudeklubid. Võistlusi on mugav jälgida jõe vasakkaldal looklevalt nn Jaansoni kallasrajalt. Stardist saab parima ülevaate Pärnu Sõudekeskus Kalevist, finišitribüün paikneb Pärnu Sõudeklubi territooriumil jõe paremkaldal.

Pühapäeval kell 10 jätkatakse võistlemist kunagise Pärnu spordijuhi Seileri mälestuseks. Sõudeföderatsiooni presiidiumi liikme ja esimehena tegutsenud Seiler oli ka ise pikka aega sõudetreener. Tema käe all said teiste seas õpetust Jüri Jaansoni tippu aidanud Mihkel Leppik, Evi Lepik, Endla Mandel ja Jaan Tults.