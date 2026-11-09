Reali legend Raul võttis vastu pakkumise Hispaania esiliigast

Hetkel esiliigas üheksandal kohal paiknev Oviedo on 49-aastasele Raulile esimeseks tööotsaks täiskasvanute tasemel. Ta on varem peatreeneri ametis olnud Madridi Reali duubelmeeskonnas, mida juhendas aastatel 2019 kuni 2025.

"Minu arusaam jalgpallist seisneb selles, et austan [meeskonna] talenti, kuid nõuan tingimusteta pingutust. Meeskond peab võidu nimel võitlema esimesest minutist viimase minutini, et fännid oleksid nende üle uhked," ütles Raul Oviedo sotsiaalmeediakontol avaldatud videos.

Oviedoga pooleteise aasta pikkuse lepingu sõlminud Raul võtab ameti üle Julian Calerolt, kelle käe all võitis klubi käimasoleval hooajal 14 mängust kuus, viigistas neli ja kaotas neli. Möödunud hooajal mängis Oviedo 24 aasta pikkuse pausi järel kõrgliigas, kuid 38 vooruga koguti ainult 29 punkti ja hooaeg lõpetati viimasel ehk 20. kohal.

Rauli esimene mäng Oviedo peatreenerina leiab aset 14. novembril, kui esiliiga 14. voorus võõrustatakse Gironat.