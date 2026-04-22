Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

Premium liiga
Zondazrypto logo FC Flora mängusärgil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Varssavis algatati pettuse ja rahapesu kahtlusega uurimine krüptovaluutabörsi zondacrypto suhtes, mis on registreeritud Eestis ja on siinmail eelkõige tuntud valitseva jalgpallimeistri Flora särgisponsorina.

Poolas puhkes üleriigiline skandaal Eestis registreeritud ettevõtte zondacrypto ümber ning riigi peaminister Donald Tusk väitis, et firma taga on Venemaa rahad. Eestis on zondacrypto tuntud eelkõige Tallinna Flora särgisponsorina, jalgpalliklubi tegevjuhi Sergei Hohlov-Simsoni sõnul tulevad väited Vene rahast neile üllatusena, kirjutas Delfi Sport.

"Sellist infot meil ei ole, aga hea teada. See on väga karm süüdistus ja kui see on tõsi, siis pole varianti – lõpetame lepingu ära," ütles Flora tegevjuht Sergei Hohlov-Simson Delfile.

Hohlov-Simson tõdes, et sponsori maksed on veninud. "Oleme seni selle teemaga tegelenud, kuid asjad pole läinud nii kaugele, et peaks lepingu lõpetama. Suhtlesime lepingut sõlmides juhatuse liikme Kraliga, kes on kõige taga. Neil oli toona tugev taust, sest nad toetasid klubisid Itaalias, Poolas ja Prantsusmaal," ütles Flora tegevjuht.

Loe täispikka artiklit portaalist Delfi Sport.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo