Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

Meeste koondise väravas seisab Armis Priskus, kes värskelt uuendas 2028. aastani lepingut Saksamaa kolmanda liiga klubiga EHV Aue. "Oleme võtnud 12 võitu järjest ning enda esitustega saab uue peatreeneri käe all samuti rahul olla," alustas puurilukk. Saksamaal on kolmas liiga jagatud nelja 15-liikmelisse alagruppi ning igast grupist saab kaks üleminekumängudele, kust omakorda kaks paremat tõusevad teise liigasse.

"Vaatasin küll ka mujal ringi, kuid kuna konkreetseid pakkumisi ei tulnud ning olen oma tingimustega rahul, siis tuli otsus lõpuks lihtsalt," jätkas Priskus, kes paikneb Auega hetkel kohamängudele viival teisel kohal ning kõik võimalused on järgmine hooaeg kõrgemal mängida. "Linn on juba koduseks muutunud, elan saali kõrval ning igapäev tervitavad mind teel lehmad ja kuked."

Meeste käsipallikoondis alustas jaanuaris teekonda 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste poole kvalifikatsiooni eelringist, kus mindi esmalt võõrsil vastamisi Küprosega ning võideti see kohtumine 31:27. Korduskohtumise, mis oleks pidanud selgitama edasipääseja, eel aga sattusid vastased teel Põlvasse bussiõnnetusse ning mäng jäi ära.

Nüüd on uus kuupäev paigas ning eelmainitud kohtumine peetakse laupäeval, 21. märtsil kell 16:00 Kalevi Spordihallis. Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ning Eesti võtab kohtumisse kaasa neljaväravalise edu. Lisaks peetakse sel nädalal ka kaks sõpruskohtumist Suurbritanniaga, mis on samuti publikule avatud.

"Suurbritannia kohta tean hetkel niipalju, et üks nende mängumees pallib minu meeskonnas," vaatas koondise väravavaht nädalale ette. "Eks täpsem ettevalmistus hakkab tänasest pihta. Küprose vastu me esimeses kohtumises oma parimat mängu ei näidanud, tuleb sel nädalal korrektuurid teha, eksimused miinimumi viia ning kodusaalis ikka see võit ära võtta."

Koondise koosseisus on viimasel hetkel toimunud mõned muutused, kui Carl-Eric Uibo, Mihkel Lõpp ja Ülljo Pihus jäävad eemale ning nende asemele on treenerid lülitanud Suurbritannia ja Küprosega mängude eel rühma Mistra mängumehe Arno Vare.

Eesti koondise koosseis:

Madis Valk, Armis Priskus, Patrick Padjus, Mathias Rebane, Sigmar Seermann, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Hendrik Varul, Aron Leppik, Martin Lepik, Trivo Vaigurand, Kermo Saksing, Vahur Oolup, David Mamporia, Arno Vare, Hendrik Koks, Oskar Luks, Karl Roosna, Ilja Kosmirak, Dener Jaanimaa

Treenerid: Kaj Kekki ja Janar Mägi

Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp Meeskonna juht: Priit Allikivi

Meeste käsipallikoondise kohtumised 2028. aasta EM-i eelkvalifikatsioonis:

07.01 Küpros - Eesti 27:31 (võõrsil)

21.03 Eesti - Küpros (Kalevi Spordihall, 16.00)

Meeste käsipallikoondise sõprusmängud kvalifikatsiooni eel:

18.03 Eesti - Suurbritannia (Kalevi Spordihall, 18.00)

19.03 Eesti - Suurbritannia (Kalevi Spordihall, 14.00)