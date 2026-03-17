Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

Punase kaardiga kaasneb automaatselt ühemänguline keeld, vägivaldse käitumise tõttu otsustas distsiplinaarkomisjon Ojamaa karistust ühe kohtumise jagu pikendada, vahendab Soccernet.

See tähendab, et Ojamaal jääb vahele pühapäeval toimuv suur kohtumine FCI Levadiaga ning Premium liigas saab ta platsile naasta koondisepausi järel, kui Paide sõidab 3. aprillil külla FC Kuressaarele.

Kui punase kaardi põhjuseks on vägivaldne käitumine, ei ole ebatavaline, et distsiplinaarkomisjon määrab mängijale lisakaristuse. Eelmisel hooajal anti Premium liigas vägivaldse käitumise eest kokku neli punast kaarti, millest lisakaristus tuli mängu ühe puhul.

