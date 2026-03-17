X!

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

Henrik Ojamaa. Autor/allikas: Paide Linnameeskond/Facebook
Premium liiga esimeses mänguvoorus Sander Kapperiga konflikti sattunud ja vägivaldse käitumise eest punase kaardi teeninud Henrik Ojamaa peab jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsusega karistuseks vahele jätma kaks liigamängu.

Punase kaardiga kaasneb automaatselt ühemänguline keeld, vägivaldse käitumise tõttu otsustas distsiplinaarkomisjon Ojamaa karistust ühe kohtumise jagu pikendada, vahendab Soccernet.

See tähendab, et Ojamaal jääb vahele pühapäeval toimuv suur kohtumine FCI Levadiaga ning Premium liigas saab ta platsile naasta koondisepausi järel, kui Paide sõidab 3. aprillil külla FC Kuressaarele.

Kui punase kaardi põhjuseks on vägivaldne käitumine, ei ole ebatavaline, et distsiplinaarkomisjon määrab mängijale lisakaristuse. Eelmisel hooajal anti Premium liigas vägivaldse käitumise eest kokku neli punast kaarti, millest lisakaristus tuli mängu ühe puhul.

Toimetaja: Henrik Laever

17:51

