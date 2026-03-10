X!

Paralümpial õnnetult kukkunud rootslane viidi haiglasse

Parasport
Aaron Lindström.
Aaron Lindström. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Parasport

Rootsi paramäesuusataja Aaron Lindström kukkus õnnetult Milano Cortina paralümpiamängudel ning viidi haiglaravile.

Rootsi koondise üks suurimatest medalilootustest kukkus esmaspäeval toimunud ülisuurslaalomis. Lindström kaotas hüppe ajal tasakaalu ja maandus külg ees lumele. Arstid osutasid viivitamatult rootslasele meditsiinilist abi ning ta viidi kanderaamil mäest alla ja toimetati kohe haiglasse.

Teisipäeval teatas Rootsi paralümpiakomitee, et Lindström sai kukkumise tagajärjel raske peapõrutuse ja kerge kopsumuljumise ning jääb paariks päevaks haiglaravile. Alaliit avaldas ka Instagramis foto, milles Lindström naeratab haiglavoodis oma ema ja isa kõrval.

Laupäeval toimunud kiirlaskumises saavutas 25-aastane Lindström neljanda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

