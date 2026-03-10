Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

Põhiturniiri võitnud Hiina paar saavutas kohe esimeste voorudega 6:1 edu. Rožkova ja Lasmans suutsid küll kuuenda vooru lõpuks vähendada vahe kolmele punktile, kuid eelviimases voorus vastas Hiina paar kahe punktiga ja taastas viiepunktilise eduseisu. Lõpuks kuulus võit Mengile ja Jinqiaole numbritega 8:3.

Üpris sarnases tempos kulges ka teine poolfinaal, kus Lõuna-Korea esindajad Baek Hye-jin ja Lee Yong-suk pääsesid ameeriklaste Laura Dwyeri ja Stephen Emti vastu kolmanda vooru järel juhtima 4:1 ning võitsid matši 6:3.

Medalimängud toimuvad kolmapäeval.

Enne mängu:

Hiina kurlingupaar Wang Meng - Yang Jinqiao võitis paralümpiaturniiril esimesed kuus kohtumist ja jäi viimases mängus ikkagi USA-le alla, aga kindlustas sellest hoolimata esimesena pääsu poolfinaali.

Heitlus teistele poolfinaalikohtadele oli äärmiselt tihe ning selgus viimasel mängupäeval, kus edasi pääsesid USA, Lõuna-Korea ning Läti, kes läheb neljandana kokku just esinumbriga. Polina Rožkova ja Agris Lasmans on 2023. aasta maailmameistrid, hiinlased said tunamullu MM-il hõbeda.

Samal ajal toimub ka teine poolfinaal, kus kohtuvad USA ja Lõuna-Korea.