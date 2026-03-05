Trans peab esimesed kodumängud kurikuulsas jalgpallihallis

Jalgpalliliidu teatel toimuvad nii Premium liiga avavooru mäng kui ka Tipneri karikasarja veerandfinaal Narva jalgpallihallis. Kui seni olid hallis lubatud üksnes treeningud, siis Narva linna otsuse kohaselt võib seal nüüd korraldada ka ametlikke mänge, kuid kohtumised toimuvad pealtvaatajateta.

Narva jalgpallihall avati pidulikult üle-eelmisel aastal, kuid juba mullu novembris sulges linnavõim seitse miljonit eurot maksnud spordirajatise, kuna pneumohall hakkas lume raskuse all kokku vajuma ning ka küttekulud olid oodatust kaks korda suuremad. Narva linnapea Katri Raik on öelnud, et linn ei kavatse puudustega jalgpallihalli lammutada.

Trans võõrustab Premium liiga avavoorus 7. märtsil kell 17.00 Harju JK Laagrit. Tipneri karikasarja veerandfinaalis kohtutakse teisipäeval, 11. märtsil kell 18.00 Viimsi JK-ga. Seejärel on Transil plaanis naasta tuttavale Kalev-Fama staadionile.