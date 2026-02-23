Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

Ainuüksi taliolümpiamängudel osalemine nõudis 41-aastaselt Vonnilt suurt julgust, sest ameeriklanna oli vahetult enne olümpiat rebestanud põlve ristatisideme. Ta otsustas sellest hoolimata siiski võistelda, kuid asi läks veelgi hullemaks, kui ta kiirlaskumisel koledalt kukkus ja jala murdis.

Vonn viidi nõlvalt helikopteriga haiglasse ning ta on mitmel korral operatsioonilauale heitnud, aga pääses eelmisel nädalal kodumaale, kus hakkab pikk taastumisprotsess.

Esmaspäeval tegi Cortina kuninganna ühismeediasse postituse, milles tänas muuhulgas USA olümpiakoondise arste. "Doktor Tom Hackett päästis mu jala, ta päästis selle amputeerimisest," ütles Vonn. "Mu jalg oli tükkideks."

Mäesuusataja on tänulik, et sai haiglast koduste seinte vahele. "See tuleb üks pikk teekond. Olen hetkel ratastoolis ja väga liikuda ei saa. Loodetavasti saan varsti karkudele, aga eks näis. Pean neid ka vähemalt kaks kuud kasutama," rääkis Vonn, kelle sõnul kestab luumurdudest taastumine vähemalt aasta aega. "Siis pean otsustama, kas teeme veel ühe operatsiooni ja parandame lõpuks mu ACL-i (põlve ristatiside - toim) ka ära."

Vonni auhinnakappi kuulub üks olümpiakuld ja kaks pronksi, maailmameistriks on ta tulnud kahel korral. MK-sarjas on temast naiste arvestuses rohkem etapivõite ainult koondisekaaslane Mikaela Shiffrin.