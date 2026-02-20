X!

Kodumaale jõudnud Vonn heitis viiendat korda operatsioonilauale

Milano Cortina olümpiamängudel raskelt kukkunud USA mäesuusatäht Lindsey Vonn naasis Itaaliast kodumaale ja käis viiendat korda operatsioonil.

41-aastane Vonn kukkus karmilt OM-i kiirlaskumisel ning viidi kopteriga Treviso haiglasse, kus talle tehti kohe operatsioon. Ta vigastas kukkumise tagajärjel sääreluud.

Ameeriklanna heitis Itaalias operatsioonilauale kokku neljal korral ning lendas kodumaale eelmisel pühapäeval. Reedel andis ta ühismeedia vahendusel ülevaate oma tervislikust seisundist ja avaldas lootust, et saab varsti haiglast koju.

"Minu viimane operatsioon läks hästi. See kestis veidi üle kuue tunni. Hetkel taastun sellest, kuid valu on talumatu. Edusammud on aeglased tulema, aga loodan, et saan varsti haiglast koju. Tänan teid kõiki toetuse eest," kirjutas Vonn X-is.

2019. aasta veebruaris karjääri lõpetanud Vonn naasis tippsporti 2024. aasta detsembris ning tõusis olümpia eel heasse vormi, kui temast sai detsembris kõigi aegade vanim kiirlaskumise MK-etapi võitja.

Toimetaja: Henrik Laever

