VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon

Foto: SCANPIX/AFP
Legendaarse mäesuusataja Lindsey Vonni olümpiamängud jäid lühikeseks, kui niigi rebestatud põlve ristatisidemega võistelnud ameeriklanna kukkus raskelt pühapäevasel kiirlaskumisel. 41-aastane sportlane viidi kopteriga haiglasse, misjärel sai võistlus jätkuda.

"Lindsey sai vigastada, aga on stabiilses seisundis ja USA ning Itaalia arstide heades kätes," kirjutas USA suusakoondis pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias esmalt.

Reuters kirjutas õhtul, et Vonn viidi Treviso Ca' Foncello haiglasse, kus ta käis juba ka noa all. "Pärastlõunal tehti talle operatsioon, et stabiliseerida luumurd vasakus jalas," teatas haigla pressiteate vahendusel. Allikad rääkisid Reutersile, et ameeriklanna on intensiivravipalatis, kus tal on rohkem privaatsust.

"Tunnen talle südamest kaasa," kommenteeris kiirlaskumises nendel mängudel USA esimese kuldmedali võitnud Breezy Johnson. "Kui armastad mäge nii väga ja see teeb sulle niimoodi haiget, on see väga karm," lisas koondisekaaslane."

Toimetaja: ERR Sport

