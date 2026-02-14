Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha

Milano Cortina taliolümpiamängude naiste 4 x 7,5 km teatesõit kujunes tõeliselt dramaatiliseks, kui Ebba Andersson kukkus oma vahetuse jooksul kaks korda. Võimsad rootslannad said küll hõbemedali, aga Norra kasutas nende ebaõnne ära ja tuli olümpiavõitjaks.

Suurfavoriit Rootsi alustas teatesõitu suurepäraselt ja Linn Svahn saatis Ebba Anderssoni rajale esikohalt. Rootslanna kukkus kohe vahetuse alguses ja lubas sellega norralase ja itaallanna mööda, aga ebaõnn tabas veelgi valusamalt, kui viimases vaheajapunktis teiseks kerkinud Andersson taaskord kukkus. Seekord purunes tema suusaklamber ja rootslanna liikus edasi ühe suusaga kuni talle asendus anti.

Frida Karlsson pääses rajale alles kaheksandana ning vahe liidri Norraga oli selleks hetkeks kasvanud juba ühe minuti ja 18,4 sekundi peale.

Karlsson tegi vägeva vahetuse ja andis Jonna Sundlingile vahetuse üle kolmandana. Rootsi ankur möödus siis Soomest, aga Norra nelik oli tekitanud juba piisavalt kindla vahe ja teenis ajaga 1:15.44,8 kulla. Norra võistles koosseisus Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen ja Heidi Weng. Rootsi kaotas võitjale 50,9 sekundiga, Soome omakorda minuti ja 14,7 sekundiga.

Eesti avavahetust sõitnud Kaidy Kaasiku oli sõidu alguses kaheksandal kohal, aga langes siis esikümne piirimaile, kus ka õde Keidy ja Mariel Merlii Pulles püsisid. Ankrunaine Teesi Tuul läks rajale 12. suusatajana, aga kaotas koha Poolale ning tõi Eesti üle finišijoone 13. nelikuna (+6.01,4), aga viis naiskonda said liidrilt ringiga sisse.

Enne võistlust:

Rootsi naised on näidanud terve olümpia vältel võimu ja on võitnud seni üheksast medalist lausa seitse. Klassikasprindis teenisid Linn Svahn, Jonna Sundling ja Johanna Hagström kolmikvõidu, 20 km suusavahetusega sõidus ning 10 km vabatehnikasõidus tuli olümpiavõitjaks Frida Karlsson, kellele järgnes Ebba Andersson.

Rootsi laupäevasest nelikust jäi välja sprindipronks Hagström, aga Svahn, Andersson, Karlsson ja Sundling lähevad rajale selgete favoriitidena. Viimati tuli Rootsi naiskond olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis, viimasel kahel olümpial on nad kogunud hõbeda ja pronksi.

Konkurentsi pakuvad muuhulgas Norra, neli aastat tagasi Pekingis hõbeda pälvinud Saksamaa, Soome, Šveits ja USA. Eestlannad kannavad numbrit 10 ning võistlevad koosseisus Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles ja Teesi Tuul.