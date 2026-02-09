Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

Karl, räägime esmalt korraks äsja lõppenud poolfinaalidest. USA - Itaalia mängus sündis väike üllatus, kui USA lõi välja valitseva olümpiavõitja ja maailmameistri Itaalia. Suurbritannia mängus aga suur üllatus, kui Rootsi võitis 9:3. Finaalis kohtuvad niisiis Rootsi ja USA. Üks õnnestunud voor – ja kogu brittide ülejäänud turniir ei maksa midagi.

Jah, nägime kahte üllatust. Rootsi võitis Suurbritanniat, kes tundus alistamatuna. Itaalia päris selge allajäämine oli üllatus. Kõik on rääkinud, et olümpiaturniiril on kümme võrdset tiimi ja eks ta nii on ka.

Itaalia jaoks on see kindlasti suur pettumus.

Kindlasti. Stefania Constantini suutis oma legendaarsete viimaste visetega tassida ja päästa, aga samas esimesed visked ei tulnud välja. Huvitaval kombel just sealt jäi puudu. Kõigil juhtub.

Keda sa nüüd siis kullasoosikuks pead?

Olen spordis suur USA fänn. Mulle meeldib, kuidas nad naudivad mängimist, kuidas nad elavad sisse ja elavad ennast seal ka välja. Esmaspäeval publik nägi, kuidas USA kurlingut mängib ja miks käib Snoop Dogg neile kaasa elamas.

Me nägime, et neist poolfinalistidest suutis Eesti Rootsit võita, USA-ga oli mäng samuti väga tasavägine kuni viimase kivini. Mis tähendab, et me suudame ka mängida sellisel tasemel. Millest meie tiimil aga kokkuvõttes puudu jäi?

Vähetähtis ei ole fakt, et võitsime olümpial Kanadat ja võitsime Kanadat ka üle-eelmisel MM-il. Kurlingurahva jaoks on see kõva sõna. Meie tiim suudab võita kõiki, me peaaegu võitsime ka Itaaliat.

Kui nüüd küsida, mis puudu jäi, siis kogemus. Väga lihtne. Kurling on kogemuste mäng ja kui sa lähed esimest korda EM-il, MM-ile või OM-ile, siis sa oled nagu kosmoselaevas. Tuled ja viled, uued näod tulevad vastu, on palju publikut. Et kõik on uus ja huvitav ning tähelepanu läheb kõikjale laiali. Proovi siis keskenduda sellele mängule.

Mina arvan, et põhjus oligi selles, et neil oli olümpiadebüüt. Neil õnnestus alistada Kanada, Rootsi, peaaegu võitsid USA-d. Minu meelest nad võiksid rahulikult olla uhked selle üle ja võib-olla nelja aasta pärast nad võtavad kulla. Mina ei näe probleemi.

Sina, kurlingukogukonna liikmena tunned ikkagi uhkust?

Absoluutselt! Võit Kanada üle on kõva sõna, võit Rootsi üle on kõva sõna. USA oli põhimõtteliselt olemas. Seekord jäi natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel natukene puudu.

Väga tore kuulda, aitäh Karl!