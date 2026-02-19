X!

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja

Kelly Sildaru Milano Cortina OM-i rennisõidu kvalifikatsiooni
Kelly Sildaru Milano Cortina OM-i rennisõidu kvalifikatsiooni Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi Meedia
Milano Cortina taliolümpiamängudel jäi Eestile viimase olümpiamedali toonud freestyle-suusataja Kelly Sildaru esimesena rennisõidu finaalist välja ehk sai 13. koha. Olümpiadebüüdi teinud Grete-Mia Meentalo oli kvalifikatsioonis 17.

Pekingi olümpiamängudel rennisõidus napilt medalita jäänud Sildaru sai oma avalaskumise eest 69,25 punkti ja parandas teise sõiduga tulemuse 73,75 punkti peale. Grete-Mia Meentalo sai oma olümpiadebüüdil kirja 61,50 punkti ning teisel laskumisel kukkus.

Teise laskumise alguses kukkus raskelt PyeongChangi olümpiavõitja Cassie Sharpe, kes kogus oma avavoorus 88,25 punkti, aga läks tulemust parandama. Kanadalannale anti rennis esmaabi ning kui ta kanderaamil ära kanti, tõstis ta publikule mõlema käe pöidlad. Samal ajal seisis võistlus ligi veerand tundi.

Sildaru sai kvalifikatsioonis 13. koha ehk jäi esimesena lõppvõistluselt välja. Meentalole tõi oma punktiskoor 17. koha.

Kvalifikatsiooni parim naine oli 91,50 punkti kogunud britt Zoe Atkin, kellele järgnes Li Fanghui 90 punktiga. Pekingi olümpiamängudel kaks kuldmedalit võitnud Eileen Gu esimene laskumine ebaõnnestus, teisel sai ta kirja 86,50 punkti ja tagas lõppvõistlusel koha viienda tulemusega.

Enne võistlust:

Nelja aasta eest Pekingi olümpiamängudel freestyle-suusatamise naiste pargisõidus pronksmedali võitnud ja rennisõidus neljandaks tulnud Kelly Sildaru teeb Milano Cortina mängudel kaasa üksnes rennisõidus. Teise eestlannana võistleb rennisõidus Grete-Mia Meentalo.

OM-il 24. sünnipäeva tähistanud Sildaru rääkis ERR-ile kvalifikatsiooni eel, et üritab olümpiat nautida, aga paratamatult tuleb ka pinge peale.

"See on ikkagi suurem ja tähtsam võistlus, kui mingid MK-etapid. Ma üritan nautida, aga paratamatult on endal ka mingid ootused või mingi run, mis mul oma peas on, mida ma olen pikalt mõelnud, et tahaks olümpial teha. Ma ei ole praegu veel kindel, kas see mul homme kvalifikatsioonis õnnestub. Tuleb hetk korraga vaadata, kuidas ilmastikuolud on ja kuidas võistluspäeval tunne on. Eks mingi pinge lõpuks ikkagi on, aga üritad selle pinge rohkem kõrvale panna ja sõita iseenda jaoks," rääkis Sildaru.

Kvalifikatsioonist pääseb 21 stardis oleva sportlase seast finaali 12 parimat. Sildaru stardinumbriks on 16, Meentalo läheb starti numbriga 20. Kahest run'ist läheb arvesse parim. Aastaid Sildaru kangeteks konkurentideks olnud naistest võistlevad neljapäeval nii Eileen Gu, Zoe Atkin, Rachael Karker kui Kexin Zhang; uue medalinõudlejana on teiste seas esile kerkinud 16-aastane australlanna Indra Brown.

Toimetaja: ERR Sport

