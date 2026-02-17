Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13.

Eesti avavahetust sõitnud Rene Zahkna tegi ühe möödalasu püsti, väljus tiirust 13,7 sekundit pärast esikohal olnud Norrat ning saatis Kristo Siimeri rajale kaheksandana, norralastest 34,4 sekundit hiljem. Siimer kasutas mõlemas tiirus ühe varupadruni ja tuli oma püstitiirust välja seitsmendana (+35,0).

Avavahetuse järel esikohal olnud Norra teine mees Johan-Olav Botn pidi oma lamadestiirus kasutama kõiki kolme varupadrunit, kaotas seal 40 sekundit ja langes üheksandaks. Püstitiir tuli puhtalt ja Norra tõusis taas ettepoole. Prantsusmaa esimeses püstitiirus pidi Fabien Claude minema lausa trahviringile ja jäi suisa viimaseks, Emilien Jacquelin tõstis võimsa teise vahetusega prantslased aga esikohale.

Poolel maal järgnesid Prantsusmaale Soome (+0,5), Rootsi (+2,7), Norra (+16,1), Šveits (+31,5), Saksamaa (+31,8), Sloveenia (+41,6), Läti (+42,8) ja Eesti (+43,9).

Quentin Fillon Maillet kasutas viiendas lasketiirus ühe varupadruni, eksisid ka konkurendid; ka püstitiirus tulnud möödalask jättis aga viimaseks vahetuseks kõik otsad lahtiseks, sest Sturla Holm Lägreid ja Martin Ponsiluoma vigu ei teinud ja Rootsi, Norra ning Prantsusmaa läksid tiirust välja koos.

Nii Soome, Kanada kui Šveits läksid kolmanda vahetuse teise tiiru järel trahviringidele ning olukorra kasutas ära Mark-Markos Kehva, kes läbis tiiru puhaste paberitega ja tõusis juba kuuendale kohale (+1.29,4). Nimekad konkurendid püüdsid Jakob Kulbini kiirelt kinni, lamadestiirus tuli üks möödalask ning Eesti läks välja 12. kohal (+2.25,0). Ka püstitiirus tuli võtta üks varupadrun ning Eesti (0+6) lõpetas meeste teatesõidu 13. kohal. Kaotust võitjatele kogunes lõpuks 3.53,6.

Eric Perrot lasi prantslaste ankrumehena viimases tiirus kõrge tempoga ja pidi võtma kaks varupadrunit, Vetle Sjaastad Christiansen ei suutnud aga ligi kümnesekundilist vahet kinni sõita ning end sisuliselt pildituks sõitnud Perrot tõi Prantsusmaa (1+9; Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot) olümpiavõitjatena finišisse. Prantsusmaa meestele on see teatesõidus esimeseks olümpiakullaks.

Teiseks tuli Norra (0+6; Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lägreid, Vetle Sjaastad Christiansen; +9,8) ning pronksi teenis Rootsi (0+6; Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson; +57,5).

Esikolmikule järgnesid Saksamaa (0+12; +1.48,3), ajaloo parima teatekoha välja sõitnud USA (0+8; +2.27,4), Tšehhi (0+10; +2.31,3), Soome (2+10; +2.34,1) ja Šveits (2+12; +2.41,4). Täielikult läks võistlus aia taha võõrustajatel itaallastel (0+9), kes jäid Eesti järel 14. kohale.

Enne võistlust:

Eesti laskesuusamehed on sel hooajal maailma karika sarjas teatesõitudes kolm korda esikümnes lõpetanud ja 15. jaanuaril saavutati ületati finišijoon viienda nelikuna. Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin ütlesid enne olümpiat, et koht esikümnes oleks paras saavutus.

"Tundsime hooaja alguses, et esikümne saavutamine nõuab väga suurt õnnestumist, aga viimased kolm teadet on läinud nii, et tase võimaldab natuke rohkem mõelda õnnestumisele. Pigem ei rõhu, mõnus ärevus on sees, et see on päris tehtav," ütles Zahkna.

Individuaalselt pole Eesti meeste olnud parim olümpia, aga koht maailma parimate meeskondade seas annaks mängudele meeldivama maigu.

Tänavu on MK-sarjas peetud neli teatesõitu ja Norra mehed on võitnud neist kolm, viimases olümpiaeelses sõidus pääsesid prantslased aga neist mööda. Rootsi on olnud kolm korda pjedestaali madalaimal astmel, enne olümpiat astus sinna ka Saksamaa.