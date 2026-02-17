Kehva: ükskõik, mis juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana

Eesti avavahetuses ühe varupadruni kasutanud Zahkna saatis Kristo Siimeri rajale liidritest 34,4 sekundit hiljem. "Eesmärk oli tulla suures pundis, see jäi täitmata," rääkis Zahkna oma vahetuse järel ERR-ile. "Laskmine oli okei, teise tiiru esimese lasu sihtisin liiga vasakule ja tõmbasin hoo pealt, teadsin täpselt, kuhu lask läks. Sain ennast kokku võtta ja varu kiirelt pihta, aga viimase ringiga ei ole rahul."

"Esimesel ja teisel ringil suutsin väga hästi energiat säästa, aga viimasel... siin on seda värsket lund nii palju, et on väga kitsas rada, kus suusk libiseb, aga kellestki mööda minna ei saa," tõdes Zahkna. "Poola jäi heast pundist maha, aga temast mööda ei saa, sest astud korraks rajast mööda - nagu liimi peale! Raske, see olümpia on meil suuskadega raskusi olnud. Lootsin, et täna on parem seis, kahju."

Kristo Siimer näitas teises vahetuses paremuselt seitsmendat sõiduaega. "Väga hästi läks. Närv oli siis püsti, kui [Mark-Markos] Kehva oli tiirus ja enne teda poisid trahve kõmmutasid. Kahjuks pean mainima, et olin väga õnnelik, kui ees trahve lasti! Spordi peale mõeldes kahju, ag enda vaatevinklist on hea. et ees vennad trahviringile läksid. Minul olid väga head suusad. Teisel ringil sain [Johan-Olav] Botniga ilusti sõita, ütleks, et minu suusad olid paremad kui norrakatel," rääkis Siimer.

Et Mark-Markos Kehva konkurendid püstitiirus ebaõnnestusid, tõusis Eesti viimase vahetuse eel juba kuuendaks. "Kindel on see, et ükskõik, mis nüüd juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana," sõnas Kehva. Ankrumees Jakob Kulbin tõi Eesti lõpuks finišisse 13. kohal, kaotust võitjale Prantsusmaale kogunes 3.53,6.