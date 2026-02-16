Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas

Esimese laskumise järel juhtis võistlust tänavuse MK-hooaja slaalomiarvestuse liider Atle Lie McGrath, aga norralane eksis teisel laskumisel ja katkestas.

See tähendas, et 29-aastane šveitslane sai mulluse maailmameistritiitli järel ka olümpiakulla. Milano Cortina mängudelt on tal nüüd täiskomplekt medaleid, sest suurslaalomist tuli pronks ja võistkonnavõistluselt hõbe.

Kaheksa parema hulka sõitsid ka Timon Haugan (Norra; +1,42), Armand Marchant (Belgia; +2,00), Tanguy Nef (Šveits; +2,02), Eirik Hystad Solberg (Norra; +2,13) ja Michael Matt (Austria; +2,14).

Võrreldes avalaskumisega toimus teine märksa kergemates oludes. Lumesadu oli lakanud ja sportlasi tervitasid ka päikesekiired.

Enne teist laskumist

Esimene laskumine toimus Bormio nõlvadel üsna keerulistes oludes ja palju oli katkestajaid. Teiste seas kahjuks ka Tormis Laine, kes läbis esimese kontrollpunkti vähem kui sekundilise kaotusega liidrile, aga seejärel eksis.

Esimese laskumise järel asus liidriks esimesena mäest alla tulnud norralane Atle Lie McGrath (56,14), kes edestas 59 sajandikuga teisena lähte saanud šveitslast Loic Meillardi (+0,59). Kolmas oli austerlane Fabio Gstrein (+0,94).

Favoriitide hulka kuulunud mäesuusatajatest kaotas norralane Timon Haugan koondisekaaslasele 0,96 sekundiga ja sama riigi mäesuusalegend Henrik Kristoffersen 1,59 sekundiga. Näiteks prantslane Clement Noel jäi McGrahtist juba 1,96 sekundi kaugusele.

Avalaskumisel katkestasid ka mitmed medalimõtetega starti läinud sportlased: teiste seas suurslaalomi olümpiavõitja Lucas Braathen Pinheiro, samuti prantslane Paco Rassat, soomlane Eduard Hallberg ja austerlane Manuel Feller.

Enne võistlust

Meeste slaalomis stardib koguni 96 sportlast, teiste seas numbri 39 all ka Tormis Laine. Pärast suurslaalomis saadud 28. kohta ei olnud eestlane üleliia optimistlik.

"Hetkel on väga raske positiivseid sõnu leida ja midagi ilusaks rääkida. Mis seal ikka," lausus ta ERR-ile. "Juhtub, mis juhtub, tuleb, mis tuleb. Lähen annan kõik, mis anda saan. Vaatame, mis see annab, aga kui realistlikud oleme, siis ega see midagi head ei ole."

Tänavusel hooajal on MK-sarjas sõidetud üheksa slaalomit ja vastavat arvestust juhib 452 punktiga norralane Atle Lie McGrath, aga talle vaid ühe silmaga kaotab Milano Cortina mängudel Brasiiliale suurslaalomi kulla toonud Lucaas Pinheiro Braathen. Neist ei jää kaugele k prantslane Clement Noel.

Viimase olümpia eel peetud slaalomi võitis Austrias Schladmingis norralane Henrik Kristoffersen, talle järgnesid McGrath ja Noel.

Mainitud sportlaste kõrval tasub silm peal hoida veel ka näiteks šveitslastel Loic Meillardil ja Tanguy Nefil, norralasel Timon Hauganil, prantslasel Paco Rassat'l ning Soome mäesuusalootusel Eduard Hallbergil, kes on sel hooajal kahel etapil pjedestaalile jõudnud.