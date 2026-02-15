X!

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

OM2026
OM2026

Milano Cortina taliolümpial peetakse pühapäeval laskesuusatamises nii meeste kui ka naiste jälitussõidud. Naiste sõidus osalevad eestlastest Susan Külm ja Tuuli Tomingas, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter on Ivar Lepik.

Külm saab startida 37. naisena ning teeb seda liidrist kaks minutit ja kolm sekundit hiljem, Tomingas pääses jälitussõitu 57. võistlejana ja saab lähte kaasmaalasest 30 sekundit hiljem.

Stardinumbriga üks läheb rajale norralanna Maren Kirkeeide, kes saab kõigest nelja sekundi pärast juba paarilise, kui lähte saab prantslanna Oceane Michelon. Minuti sees asuvad rajale veel Lou Jeanmonnot (+0.24), Milena Todorova (+0.40), Lisa Vittozzi (+0.41), Suvi Minkkinen (+0.50) ja täpselt minut pärast liidri starti stardib Franziska Preuss.

Tänavu on MK-sarjas jälitussõitudes olnud parim Minkkinen, kes ei ole aga teeninud ühtegi etapivõitu - soomlanna on olnud kolmes sõidus teine. Jeanmonnot'l on kaks etapivõitu, lisaks on esikoha teeninud Vittozzi, Elvira Öberg ja Lisa Theresa Hauser.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

08:30

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

sport.err.ee värsked uudised

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

08:30

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

14.02

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

14.02

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo