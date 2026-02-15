TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

Milano Cortina taliolümpial peetakse pühapäeval laskesuusatamises nii meeste kui ka naiste jälitussõidud. Naiste sõidus osalevad eestlastest Susan Külm ja Tuuli Tomingas, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter on Ivar Lepik.

Külm saab startida 37. naisena ning teeb seda liidrist kaks minutit ja kolm sekundit hiljem, Tomingas pääses jälitussõitu 57. võistlejana ja saab lähte kaasmaalasest 30 sekundit hiljem.

Stardinumbriga üks läheb rajale norralanna Maren Kirkeeide, kes saab kõigest nelja sekundi pärast juba paarilise, kui lähte saab prantslanna Oceane Michelon. Minuti sees asuvad rajale veel Lou Jeanmonnot (+0.24), Milena Todorova (+0.40), Lisa Vittozzi (+0.41), Suvi Minkkinen (+0.50) ja täpselt minut pärast liidri starti stardib Franziska Preuss.

Tänavu on MK-sarjas jälitussõitudes olnud parim Minkkinen, kes ei ole aga teeninud ühtegi etapivõitu - soomlanna on olnud kolmes sõidus teine. Jeanmonnot'l on kaks etapivõitu, lisaks on esikoha teeninud Vittozzi, Elvira Öberg ja Lisa Theresa Hauser.