Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26.

Esimese vooru järel hoidis liidrikohta Nikaido, aga Prevc teises voorus suurepärase 141,5-meetrise hüppe, mis andis 154,8 punkti. Nikaido vastas 136,5 meetri ja 141,0 punktiga, millest ei piisanud.

Seega sai Prevc olümpiamängudelt pärast segavõistkondade esikohta ka individuaalse kulla. Tegemist on tänavuse hooaja valitsejaga, kes juhib nii MK-sarja kui ka võitis Nelja hüppemäe turnee.

Nikaido pidi küll leppima hõbedaga, aga see on tema kolmas medal Milano Cortina mängudelt, sest normaalmäe võistlusel ja segavõistkondade võistlusel tuli pronks. Samuti on tegemist suurepäraste mängudega 19-aastase Tomasiaki jaoks, kes normaalmäel oli hõbedal.

Kaheksa hulka hüppasid veel Kristoffer Eriksen Sundal (Norra; 288,0), Jan Hörl (Austria; 286,9), Ryoyu Kobayashi (Jaapan; 284,5), Stephan Embacher (Austria; 284,1) ja Ilja Mizernõhh (Kasahstan; 281,6).

Vigastusest paranemas Artti Aigro sai 26. koha. Avavoorus hüppas ta 124,5 meetrit ja sai 122,8 punkti. Teises voorus lisandus 125,5 meetrit ja 113,3 punkti ehk kokku tuli 236,1 punkti.

Kaimar Vagul piirdus avavooruga ja tuli kokkuvõttes 41. kohale.

Enne võistlust

Meessuusahüppajad on ühe individuaalvõistluse Predazzos ühe individuaalvõistluse pidanud ja normaalmäel näitas parimat lendu sakslane Philipp Raimund.

18-aastane Kaimar Vagul tegi oma olümpiadebüüdil soliidse esituse ning saavutas 49 sportlase seas lõpuks 36. koha, edasipääsust teise vooru jäi eestlane kolme punkti kaugusele. "Debüüt õnnestus väga hästi! Suutsin oma ära teha, mis ma treeningutel olen näidanud," ütles Vagul toona. "Üritasin mõelda, et see on täiesti tavaline võistlus, kuid ei õnnestunud. Kui näed kõikjal olümpiarõngaid, siis tuleb sisse omaette tunne."

Eesti esindus sai laupäevaks aga lisajõudu, kui kohale jõudis Artti Aigro. 26-aastane Aigro vigastas aasta alguses nelja hüppemäe turneel niivõrd kehvasti, et vigastas tõsiselt jalga. Eesmärk oli ikkagi olümpiale jõuda ja kuigi tema kolmandal olümpial jäi normaalmäe võistlus vahele, tundis Aigro end suure mäe treeningul piisavalt hästi.

"Kõige tähtsam on see, et jalg lubab hüpata. Kõigepealt tuleb jalale otsa vaadata, siis alles hüpetele. See, et siin kohal olen, on kindlasti suur asi mentaalsele poolele," ütles ta ERR-ile. "Hüpped üldiselt okei, saab parandada ja need väikesed parandused parandavad ilmselt kohta protokollis päris palju."

Normaalmäel jäid medalist ilma muuhulgas Euroopa tipud Domen Prevc, Anže Lanišek, Daniel Tschofenig ja Stefan Kraft, kes tahavad suurel mäel kindlasti vigade paranduse teha ja karjääri esimese individuaalvõistluse OM-medali kaela saada.