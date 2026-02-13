X!

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle

OM2026
{{1770967020000 | amCalendar}}
Joel Armia
Joel Armia Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
OM2026

Soome jäähokikoondis alistas Milano Cortina olümpiaturniiri B-alagrupi teise vooru kohtumises naaber Rootsi 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Esimesel kolmandikul karistasid vastaseid Nikolas Matintalo ja Anton Lundell, aga teisel perioodil vähendas rootslaste keskründaja Joel Eriksson Ek kaotusseisu minimaalseks.

Mõni aeg hiljem oli rootslastel kasutada arvuline ülekaal, aga hoopis Joel Armia suurendas Soome eduseisu 3:1-le. Viimase värava viskas viimasel minutil Mikko Rantanen juba tühja võrku.

Teise võidu sai turniiritabelisse Slovakkia, kes oli parem võõrustajast Itaaliast 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Enne mängu

Soome ja Rootsi vastasseis on rahvuskoondiste jäähokis üks legendaarsemaid ja sportliku tulemuse kõrva on alati mängus ka midagi muud. Reedel peetavale kohtumisele tullakse erinevalt positsioonilt, sest Soome kaotas B-grupi avamängu Slovakkiale 1:4, aga Rootsi võitis Itaaliat 5:2.

Soome jäähokikoondis osaleb Milano Cortina turniiril tiitlikaitsjana, kuna nelja aasta eest Pekingis õnnestus teenida ajaloo esimene olümpiakuld. Rootsi võitis aga eelmise Itaalias peetud olümpia ehk 2006. aastal Torinos.

Favoriidina tuleb seekord jääle Rootsi koondis, kes on võitnud viimased omavahelised mängud, sealjuures ka mulluse maailmameistrivõistluste kohtumise. Olümpiaturniiril on jääl aga valdavalt NHL-i hokimehed ja vanad tulemused ei maksa kindlasti suurt midagi.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

16:49

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte teeb Eesti olümpiaajalugu Uuendatud

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

16:04

Teder ajaloolisest olümpiadebüüdist: olen enda üle väga uhke

15:57

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

15:46

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

15:32

Kläbo võttis kolmanda kulla, Alev 28. Uuendatud

15:19

Alev: see fraas "kulmude peal" oli peaaegu reaalsus

13:03

EOK mõistis Ukraina skeletonisõitja diskvalifitseerimise hukka

sport.err.ee värsked uudised

16:58

Eesti jalgpallikoondis alustab septembris Rahvuste liigat võõrsil

16:49

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte teeb Eesti olümpiaajalugu Uuendatud

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

16:04

Teder ajaloolisest olümpiadebüüdist: olen enda üle väga uhke

15:57

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

15:46

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

15:32

Kläbo võttis kolmanda kulla, Alev 28. Uuendatud

15:19

Alev: see fraas "kulmude peal" oli peaaegu reaalsus

14:59

Rootsis juhib Evans, Solberg käis kraavis

14:22

Eesti sulgpallinaiskond pidi tunnistama ka favoriit Taani paremust

13:03

EOK mõistis Ukraina skeletonisõitja diskvalifitseerimise hukka

12:56

Spordikohus ei rahuldanud Reinsalu kaebust

12:23

ERR-i olümpiajutud: kas me veame lõpuni välja?

12:10

Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

11:32

Kelguspordiliidu peasekretär unistab, et Zunte saab olümpial koha esikümnes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo