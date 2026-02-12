FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

Kahevõistlus on võrreldes teiste talispordialadega pigem vähepopulaarne ala, mistõttu on juba aastaid rippunud selle olümpiatuleviku kohal küsimärk. Norra ringhäälingu NRK andmetel oli Milano Cortina mängudel tulnud kolmapäevast normaalmäe võistlust vaatama umbes 4200 inimest ning võrreldes murdmaasuusatamise võistlustega oli näha rohkem tühje tribüüne.

Jens Luraas Oftebro olümpiavõitu nägi teiste seas oma silmadega ka FIS-i president Johan Eliasch, kelle sõnul on huvi kahevõistluse vastu hoopis tõusuteel. "Viimase viie aasta jooksul oleme töötanud väga kõvasti selle nimel, et suurendada kahevõistluse populaarsust. Fännide huvi on alates 2024/25 hooajas kasvanud 250 protsenti," ütles Eliasch Reutersile.

FIS-i president lisas, et võrreldes Pekingi mängudega osaleb Milano Cortina mängudel rohkem riike. Ta tunnistas, et kahevõistluse olümpiakavva jäämine sõltub ROK-ist, ent lubas selle nimel võidelda. "Usun siiski, et kõigile on selge, et kahevõistlus on edukas spordiala, millel on suurepärane formaat," märkis Eliasch.

Eliasch rõhutas ühtlasi vajadust lubada naiskahevõistlejad olümpiale. Hetkel on kahevõistlus ainus talispordi olümpiaala, kus naised võistlustulle ei pääse. "Jätkake samas vaimus. Me võitleme teie eest ja teeme kõik, mis võimalik, et kahevõistlus jääks olümpiaprogrammi. Ei ole mõeldav, et naised jäävad ka edaspidi kahevõistlusest eemale," sõnas ta.

Milano Cortina mängudel on kahevõistlejad uuesti võistlustules teisipäeval, 17. veebruaril, kui toimub suure mäe võistlus.