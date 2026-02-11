Piho usub Ilvese šanssi suure mäe võistlusel, aga alahinnata ei tasu ka favoriidikoormat

Alustame rajaoludest. Tänase päeva kõige kuumem teema. Oli siis hull värk?

Jaa, absoluutselt. Täna oli väga ebastandardne võistlus kahevõistluse mõttes. 90 protsenti radadest on kõlvad. See on telepildi huvides, et rajad näeks ilusad ja head välja, aga täna oli tõeline supp. Mis puudutab Kristjan Ilvest, siis plahvatusliku lihasega sellise supi sees sõita ongi tõesti keeruline.

Kui kõva sõna see kuues koht tegelikult on? Just tänase võistluse kontekstis. Võib-olla mõni inimene mõtleb, et ta oli ju liider ja kuhu see medal siis jäi? Aita mõista, kui vägeva võistluse Kristjan tegelikult tegi.

Tänase päeva kangelane kahtlemata Kristjan Ilves on. Võib-olla kõige suurem rõõm on näha Kristjan Ilvest naeratamas. Viimased kaks hooaega on ta pidanud päris mõtlik olema. See hüpe - see on tal alati olnud olemas, aga võtta välja see olümpiamängudel... see on fantastiline. Murdmaarajal ta teadis, et see ei saa lihtne olema. Tal ei ole sel hooajal seda kogemust, et minna esimesena rajale. Tal ei olnud indikaatorit, mis tempoga lähevad vastased. Ma käisin kiirelt üle ringiajad. Kristjani esimene ring oli 13 sekundit kiirem kui tema enda viimane. Samal ajal olümpiavõitja Jens Luraas Oftebro viimane ring oli 20 sekundit kiirem kui tema esimene. Kristjan tegi täiusliku võistluse. Võib-olla ainuke nüanss - tal ei olnud seda teadmist, mis tempoga minna. Esimene ring 10-15 sekundit aeglasemalt oleks teda võib-olla hoidnud lõpus kauem pundis. Aga medal oli natuke ikkagi võib-olla natuke kaugel.

Sa ütlesid, et hea hüpe on temas alati olnud. Ometi ta olümpiale, võttis selle hüppe ja tegi ära! Mida see sulle räägib?

Võime vaadata viimase kahe aasta mustrit. Kristan Ilvesel pole tornist allatuleku kiirus olnud tippude seas. Kui ma vaatasin trennis kiiruseid ja täna kas oligi top kiirus, siis see vihjab sellele, et ta on leidnud mugava, vaba asendi. Juhan, sina oled kergejõustikumees - oda ka ei lenda, kui sul on palju jõudu ja kõik. Seal peab olema tehnikas vabadus. Võib-olla seal tehti ka varustusega väikseid muudatusi, aga tõenäoliselt oli tal õige asend, mis andis hea kiiruse ja pika lennu.

Mida tänase võistluse pealt ootad suure mäe võistluselt?

Täna võib-olla kõige optimistlikum televaataja lootis kulda. Statistiliselt pole Kristjan veel ühtegi maailmakarikaetappi võitnud. Ta on olnud 12 korda poodiumil, nendest kaheksa on juhtunud suurel mäel. Me võime arvata, et Kristjani trump on suur mägi. Suurel mäel venitatakse stardirivi pikemaks. Seal on võimalus eest ära hüpata. Kiirused on suuremad. Kes hüppemäel eksib, eksimused karistatakse ära. Tõenäoliselt on medalipretendente vähem. Kui tulevad külmad ilmad, rada läheb kõvemaks, suur mägi. Kristjanil on see kindlasti. Nüüd muidugi... ta on hüppemäel favoriit. Tuleb teine nüanss juurde, favoriidil on alati omamoodi koorem.

Meil oli täna stardis olümpiadebütant Ruubert Teder. Noor mees, jõudis finišisse, tegi oma ära. Eesti kahevõistleja algab praegu Kristjan Ilvesega, aga ei lõppe Kristjan Ilvesega. Kui optimistlikult sina vaatad meie järelkasvule?

Ma julgeks väita, et Allar Levandi tekitas kahevõistluses sellise mulli, et selle mulli viimane vili ongi Kristjan Ilves. Tema on tekitanud nüüd uue mullu. Tema esimene start maailmakarikal oli 2013 ehk Kristjan on täna juba 13 aastat, sellest viis-kuus aastat väga edukalt maailmakarikal esinenud. Kristjan Ilves on noortele väga suur iidol ja nad näevad, et on võimalus pürgida. Ruubertit olen näinud mõnel võistlusel ka kohapeal. On veel noor poiss, südikust on, aga seal on vaja ka liha luudele kasvatada.