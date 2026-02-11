Simon noppis teise kulla, Külm 28.

29-aastane Simon tegi oma ainsa eksimuse esimeses püstitiirus ja tõusis liidriks viimase tiiru järel. Teiseks tulnud koondisekaaslast Lou Jeanmonnot'd (2) edestas ta 53,1 sekundiga.

Simoni jaoks oli tegemist karjääri esimese individuaalse olümpiamedaliga, aga juba teise kullaga Milano Cortina mängudelt, sest ta kuulus ka Prantsusmaa võidukasse segateatevõistkonda.

Kolmandaks tuli suurüllatusena 22-aastane bulgaarlanna Lora Hristova (0; +1.04,5), kes polnud varem MK-sarjas isegi 20 parema hulka jõudnud, kuigi mulluselt Lenzerheide MM-ilt pärineb sama distsipliini 13. koht.

Kaheksa hulka mahtusid veel Vanessa Voigt (Saksamaa; 0; +1.17,4), Dorothea Wierer (Itaalia; 1; +1.33,9), Camille Bened (Prantsusmaa; 1; +1.36,7), Lea Meier (Šveits; 1; +1.37,4) ja Janina Hettich-Walz (Saksamaa; 2; +2.03,3).

Eesti koondisest tegi parima esituse Susan Külm, kes jättis tiirudes ühe märgi üles ja sai 28. koha. Kaotust Simonile kogunes 15 kilomeetri peale kolm minutit ja 27,5 sekundit.

Regina Ermits oli 50. (2; +5.03,0), Tuuli Tomingas 57. (4; +5.39,1) ja Johanna Talihärm 74. (3; +7.46,2).

Enne võistlust

Kõik neli eestlannat on täna stardis ning neist esimesena pääseb rajale Tuuli Tomingas, kes võistleb numbri all 17. Regina Ermitsa rinnanumbriks on 34, Susan Külmal 66 ja Johanna Talihärmal 77.

Tänavusel MK-hooajal on sõidetud üks lühike (12,5 km) ja üks pikk (15 km) tavadistants. Östersundis võidutses pikal tavadistantsil itaallanna Dorothea Wierer ja Nove Mesto lühikese tavadistantsi võitis prantslanna Justin Braisaz-Bouchet.

Pekingi olümpial moodustasid esikolmiku sportlased, kes on kõik tänaseks tippspordist lahkunud. Olümpiavõitjaks tuli sakslanna Denise Herrmann, hõbemedali pälvis prantslanna Anais Chevalier-Bouchet ja pronksi teenis norralanna Marte Olsbu Röiseland. Eestlastest oli Pekingis parim Tuuli Tomingas, kes sai 43. koha.