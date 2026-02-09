USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse

Valitsevad maailmameistrid ja olümpiavõitjad itaallased Stefania Constantini ja Amos Mosaner alustasid oma poolfinaali USA paari vastu hästi, asudes kolmanda vooru järel 4:2 juhtima.

Ameeriklased Cory Thiesse ja Korey Dropkin vastasid neljandas voorus kolme punktiga ja haarasid 5:4 eduseisu. Kuuenda vooru lõpuks kasvatasid nad edu 7:5-le.

Itaalia korjas järgmisest voorust kolm punkti ja näis initsiatiivi haaravat, aga viimases voorus hindas Constantini oma viimast viset valesti ja sisuliselt andis sellega võidu ameeriklastele ära.

Thiesse ja Dropkin lähevad teisipäevases finaalis vastamisi rootslaste Isabella Wrana ja Rasmus Wranaga, kes said üllatavalt veenva 9:3 võidu alagrupiturniiri esikohal lõpetanud Suurbritannia üle. Rootslased otsustasid mängu saatuse kuuendas voorus, kus teenisid lausa viis punkti.

Enne mängu:

Alagrupiturniirilt jõudsid edasi poolfinaali Suurbritannia (8-1), Itaalia (6-3), USA (6-3) ja Rootsi (5-4). Eestit esindanud Marie Kaldvee ja Harri Lill said kokkuvõttes kümnenda koha.

Valitsevad olümpiavõitjad itaallased Stefania Constantin ja Amos Mosaner alistasid alagrupiturniiril Lõuna-Korea (tulemusega 8:4), Šveitsi (12:4), Eesti (7:4), Norra (6:5), Tšehhi (8:2) ja viimases voorus tänase vastase USA (7:6) ning kaotasid Kanadale (2:7), Rootsile (4:9), Suurbritanniale (6:9).

Ameeriklased Cory Thiesse ja Korey Dropkin teenisid võidud Norra (8:6), Šveitsi (7:4), Kanada (7:5), Tšehhi (8:1), Eesti (5:3) ja Rootsi (8:7) paaride üle. Kaotused saadi Suurbritannialt (4:6), Lõuna-Korealt (5:6) ja Itaalialt.