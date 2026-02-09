Kaldvee: ei suutnud ilmselt tingimustega nii kiiresti kohaneda

X!

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill lõpetas Milano Cortina olümpiaturniiri kahe võidu, seitsme kaotusega ja kokkuvõttes kümnenda kohaga. Viimases mängus tuli tunnistada Tšehhi 8:4 paremust, kusjuures kolmandas voorus sai Tšehhi lausa neli punkti.

"Ei olnud meie poolt parim voor ja nad tegid häid viskeid. Algus oli iseenesest okei. Esimesed kaks," sõnas Lill intervjuus ERR-ile. Seejuures oli juba enne mängu teada, et lootust poolfinaali jõuda pole ja jagamisel on üksnes tabeli alumise poole kohad.

"Eks emotsioon ei olnud väga positiivne, aga ei olnud kindlasti alla andnud," jätkas Lill. "Tulime andma ikkagi maksimumi endast. Ei saa tulla siia turisti mängima. Ikkagi iga koht loeb, aga seekord nii."

Kaldvee sõnul jäi olümpial puudu täpsematest visetest. "Lihtne mäng, tee paremad visked ja võidad," ütles ta. "Ei suutnud ilmselt kohaneda tingimustega nii kiiresti kui olnuks vaja. Me andsime iga mäng endast kõik."

Kas nüüd saab elada kaasa teistele Eesti olümpiasportlastele? "Ausalt öeldes ei tea, seni oleme kurlingule keskendunud," vastas Lill. "Ilmselt istume maha ja arutame, mis arvame sellest turniirist ja siis vaatab."

Nelja aasta pärast toimub olümpia Prantsusmaa Alpides. Kas ka seal osaletakse, ei oska Lill vastata. "Mul on hea meel, et rahvas üldse meile kaasa elas. Tahaks kõiki fänne tänada, kes olid siin kodus ja kes olid areenil. Atmosfäär oli väga hea, aga täna ei tea midagi. Arutame," naeris ta.

Toimetaja: Siim Boikov

