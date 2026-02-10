X!

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

OM2026
Amos Mosaner ja Stefania Constantini
Amos Mosaner ja Stefania Constantini Autor/allikas: SCANPIX/EPA
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängude kurlingu segapaaride turniiril jagati teisiepäeval välja pronksmedalid, kui kodupubliku ees mänginud Stefania Constantini ja Amos Mosaner alistasid pronksimängus Suurbritannia esinduse.

Neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud Constantini ja Mosaner ning britid Jennifer Dodds ja Bruce Mouat pidasid Milanos maha tõeliselt tasavägise kohtumise. Kumbki tiim ei lõpetanud ühtegi vooru enam kui ühe punktiga, esimesena sai punkti tabloole Itaalia esindus.

Britid viigistasid teises voorus, aga Constantini ja Mosaner võitsid järgmised kaks vooru ja läksid juhtima 3:1. Seejärel hoidsid nad Doddsi ja Mouati punkti kaugusel ja loovutasid eelviimases voorus power play'd kasutanud vastastele taas ühe punkti ning otsustavasse vooru mindi itaallaste 4:3 eduseisul.

Constantini ja Mosaner rakendasid siis ise power play, teenisid sellega veel ühe punkti ja saavutasid 5:3 võiduga kodusel olümpial pronksmedali.

Neli aastat tagasi olümpiavõitjaks tulnud Itaalia paar võitis olümpiaturniiril üheksast mängust kuus, kuid poolfinaalis tuli tunnistada USA paremust tulemusega 9:8. Suurbritannia kaotas põhiturniiril vaid Šveitsile, aga poolfinaalis teenis Rootsi esindus vägeva 9:3 võidu. Neli aastat tagasi Pekingis toimunud olümpial kohtusid Suurbritannia ja Rootsi pronksimängus, kus rootslased samuti 9:3 võidu said.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

19:17

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

18:32

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

sport.err.ee värsked uudised

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

20:02

Mihkels jäi Omaani velotuuri neljandal etapil esikümne ukse taha

19:17

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

18:32

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

17:56

Tartu Maraton toimub täies pikkuses originaalrajal

17:24

Spordimuuseumi kogud. Eesti osales ka OM-ajaloo esimesel mäesuusavõistlusel

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo