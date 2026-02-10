Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

Milano Cortina taliolümpiamängude kurlingu segapaaride turniiril jagati teisiepäeval välja pronksmedalid, kui kodupubliku ees mänginud Stefania Constantini ja Amos Mosaner alistasid pronksimängus Suurbritannia esinduse.

Neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud Constantini ja Mosaner ning britid Jennifer Dodds ja Bruce Mouat pidasid Milanos maha tõeliselt tasavägise kohtumise. Kumbki tiim ei lõpetanud ühtegi vooru enam kui ühe punktiga, esimesena sai punkti tabloole Itaalia esindus.

Britid viigistasid teises voorus, aga Constantini ja Mosaner võitsid järgmised kaks vooru ja läksid juhtima 3:1. Seejärel hoidsid nad Doddsi ja Mouati punkti kaugusel ja loovutasid eelviimases voorus power play'd kasutanud vastastele taas ühe punkti ning otsustavasse vooru mindi itaallaste 4:3 eduseisul.

Constantini ja Mosaner rakendasid siis ise power play, teenisid sellega veel ühe punkti ja saavutasid 5:3 võiduga kodusel olümpial pronksmedali.

Neli aastat tagasi olümpiavõitjaks tulnud Itaalia paar võitis olümpiaturniiril üheksast mängust kuus, kuid poolfinaalis tuli tunnistada USA paremust tulemusega 9:8. Suurbritannia kaotas põhiturniiril vaid Šveitsile, aga poolfinaalis teenis Rootsi esindus vägeva 9:3 võidu. Neli aastat tagasi Pekingis toimunud olümpial kohtusid Suurbritannia ja Rootsi pronksimängus, kus rootslased samuti 9:3 võidu said.