Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

Pulles läbis raja ajaga 3.52,44 ja kaotas kvalifikatsiooni kiireimale naisele, rootslannale Linn Svahnile 16 sekundit. Edasipääs jäi 3,21 sekundi kaugusele.

"Kui sain eile teada, et olen esimene startija, oli see mu kõige hullem õudusunenägu," muigas Pulles pärast finišit ERR-iga rääkides. "Mulle lihtsalt meeldib kedagi ees näha, et umbes teada, kus olen. Seda oli teada, et see on raske ring ja vahed tulevad. See oli täna kõik, mis teha sain."

Teesi Tuul kaotas 27,52 ja tema sai 54. koha. "Lootsin lihtsalt anda endast parima, ootasin endast ikkagi rohkemat," tõdes Tuul. "Kaotus on ikkagi liiga suur, aga täna on seis selline. Tuuril saadud haigus on ikkagi oma jälje jätnud. Mõte oli ikkagi minna natuke tagasihoidlikumalt välja, et viimase tõusu peal oleks midagi välja panna, aga täna see rada ei hellitanud."

Kolmanda eestlannana stardis olnud Teiloora Ojaste kaotas Tuulele omakorda veidi enam kui kaks ja pool sekundit ning lõppkohaks märgiti 56. "Kuna rada on pikk, siis alguses tuli natuke ikka varu ka hoida ja viimasel tõusul kõik välja panna, aga polnud väga palju välja panna," sõnas ka tema.

Meeste kvalifikatsioonis oli oodatult kiireim Johannes Hösflot Kläbo. Martin Himma kaotas Norra suusatähele 16,27 sekundit ja sai 44. koha. "Viis sekundit on ikka palju," tõdes Himma. "Ma arvan, et ma pigistasin välja kõik, mis oli. Teadsin, et pean kohe kiiresti välja minema ja tegin seda. Tunne oli isegi päris hea. Suur lõputõus oli see koht, kus natuke kangestusin. Samas endale tundus okei, aga väga rahule ei saa jääda, kaotus on ikka päris pikk."

"Sain natuke rohkem kui kuu aega tagasi seda rada sõita, siis alustasin liiga aeglaselt," jätkas Himma. "Seepärast proovisin nüüd kohe kiiresti välja minna. Tundub, et andsin selle teise poolega päris palju ära, seda poleks tahtnud ega oodanud. Jaksasin pingutada, see oli hea. Sain lõpuni täitsa hästi sõita. Täna oli natuke närviga ka probleeme ja keha pinges. Olümpiapinge oli olemas ja isegi suurem, kui oleks arvanud. Täna oli natuke raskusi," muigas Himma.

Karl Sebastian Dremljuga kaotas kokkuvõttes 22,23 sekundit ja protokolli märgiti 59. koht. "Lõpuaega vaadates päris kohutav," ei olnud Dremljuga rahul. "Iseenesest pingutada jaksasin, aga kehas on jõud võrreldes hooaja algusega ära kadunud ja ei liigu kiiresti. Suusad olid üldpildis okeid. Ma ei olnud siin võistelnud, võistlusolukorras on alati natuke teistsugune kui treeningul, aga proovisin natuke Himma kogemust kuulata, et mitte liiga aeglaselt välja minna."