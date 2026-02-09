Lindsey Vonni isa: kui oleks minu teha, siis ta rohkem ei võistleks

Vonn otsustas Milano Cortina taliolümpial võistelda rebestatud põlve ristatisidemega, kuid ta kukkus raskelt pühapäevasel kiirlaskumisel ja viidi kopteriga haiglasse.

"Ta on 41-aastane ja see on tema karjääri lõpp. Kui see oleks minu teha, siis ta rohkem ei võistleks," ütles tema isa Alan Kildow, kes kuulus nooruses USA juunioride mäesuusakoondisesse.

Kildow keeldus Associated Pressile jagamast tütre viimase vigastuse detaile, kuid ütles, et Lindsey tuleb raske olukorraga hästi toime. "Ta on väga tugev inimene. Ta teab, mis on valu ja mõistab väga hästi olukorda, milles ta end leiab. Ta suudab sellega toime tulla ja tundub, et paremini, kui ma ise ootasin."

Isa sõnul ei põhjustanud põlvevigastus kiirlaskumisel juhtunud kukkumist. "Põlvevigastus ei ole sellega üldse seotud. Ta näitas treeningutel, et suudab kõrgel tasemel võistelda. Ja kõrgelt hinnatud arstid andsid talle selleks loa."

Kildowi hinnangul oli kukkumine pigem tingitud sellest, et Vonn ei suutnud õiget sõidujoont järgida. "Igas võistluses, aga eriti kiirlaskumises, on hetki, mil tuleb kiirust veidi maha võtta," märkis ta.

Reutersi andmetel on Vonnile tehtud murtud luu stabiliseerimiseks kaks operatsiooni, kuid rohkem infot vigastuse üksikasjade kohta ei ole sportlane ise, tema pere või USA suusaliit veel avaldanud.