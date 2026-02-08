X!

OM-i esimene laskesuusakuld läks prantslastele, Eesti segateatesõidus 15.

Susan Külm ja Kristo Siimer Milano Cortina taliolümpiamängude segateatesõidus
Susan Külm ja Kristo Siimer Milano Cortina taliolümpiamängude segateatesõidus
Laskesuusatamise olümpiaprogramm algas pühapäeval segateatesõiduga, kus võõrustaja Itaalia ees teenis esikoha Prantsusmaa. Eesti nelik koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Susan Külm ja Regina Ermits pidi leppima 15. kohaga.

Rene Zahkna pidi esimeses lasketiirus võtma kaks varupadrunit ja kuigi püstitiir õnnestus veatult, sai Kristo Siimer rajale sel hetkel juhtinud liidrist Norrast ligi minut hiljem. Siimer tegi vastupidiselt Zahknale ehk 2+0 ja Susan Külm startis 15. kohal, Norrale kaotust 1.47.

Külm tegi kahe tiiru peale ühe möödalasu, ent tema sõiduaeg oli pühapäeval paremuselt alles 17. (Lou Jeanmonnot'le +1.13,5) ja Ermits pidi rajal hakkama vähendama juba ligi kolmeminutilist kaotust. Tänavu väga heas hoos olnud Ermits läbis nii lamades- kui püstitiiru puhtalt, aga eestlased olid suusarajal kollektiivselt ikkagi väga suurtes raskustes ja kokkuvõttes tuli leppida 15. kohaga (+3.29,8).

Nelja lasketiiru järel kolmandal kohal olnud Prantsusmaa naised tegid ülejäänud neljas tiirus kokku ühe eksimuse ning Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ja Julia Simon (0+7) teenisid lõpuks kindla esikoha. Kodupubliku rõõmuks sõitsid ennast teiseks itaallased (0+5) Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer ja Lisa Vittozzi, kes kaotasid Prantsusmaale 25,8 sekundit. Kolmandaks tuli Saksamaa (1+3; +1.05,3).

Enne võistlust:

Eesti meeskond on teeninud tänavu maailma karika sarjas kolmel korral koha esikümnes ning Zahknale ja Siimerile toodi tiimikaaslasteks individuaalselt suurepäraseid tulemusi teinud Külm ja Ermits. Eestlased stardivad viiendast reast ning kannavad Milano Cortina olümpiamängude esimeses sõidus numbrit 15.

2022. aastal Pekingis teenis Eesti seganelik 16. koha, 2014. aastal saavutati Sotšis 14. koht. PyeongChangis oli kohal küll viis meest, kuid segateates ei osaletud, sest naistest jõudis olümpiale vaid Johanna Talihärm.

Segateade on kuulunud olümpiaprogrammi alates Sotši olümpiast ning Norra on võidutsenud kahel, Prantsusmaa ühel korral. Tänavu on MK-sarjas peetud kaks segateatesõitu, võidud ja ka teised kohad on läinud Prantsusmaale ja Itaaliale. Hooaja esimeses segateates sai pjedestaalile veel Norra, teises sõidus sai kolmanda koha Tšehhi esindus.

Olümpiamängudel on esimeses stardirivis Prantsusmaa koosseisus Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ja Julia Simon, võõrustaja Itaalia (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer ja Lisa Vittozzi) ning Tšehhi (Vitezslav Hornig, Michal Krcmar, Tereza Vobornikova ja Marketa Davidova). Teisest rivist startiv Norra saadab rajale Martin Uldali, Vetle Sjaastad Christianseni, Karoline Offigstad Knotteni ja Maren Kirkeeide.

Toimetaja: ERR Sport

