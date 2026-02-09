X!

TÄNA OTSE | Itaalia ja USA kurlingupaarid selgitavad välja finalisti

OM2026
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel selguvad täna segapaaride kurlingus finaali pääsejad. ERR-i spordiportaal alustab otseülekannet Itaalia - USA vahelisest poolfinaalist kell 19.05. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Karl Kukner, reporter on Ivar Lepik.

Alagrupiturniirilt jõudsid edasi poolfinaali Suurbritannia (8-1), Itaalia (6-3), USA (6-3) ja Rootsi (5-4). Eestit esindanud Marie Kaldvee ja Harri Lill said kokkuvõttes kümnenda koha.

Valitsevad olümpiavõitjad itaallased Stefania Constantin ja Amos Mosaner alistasid alagrupiturniiril Lõuna-Korea (tulemusega 8:4), Šveitsi (12:4), Eesti (7:4), Norra (6:5), Tšehhi (8:2) ja viimases voorus tänase vastase USA (7:6) ning kaotasid Kanadale (2:7), Rootsile (4:9), Suurbritanniale (6:9).

Ameeriklased Cory Thiesse ja Korey Dropkin teenisid võidud Norra (8:6), Šveitsi (7:4), Kanada (7:5), Tšehhi (8:1), Eesti (5:3) ja Rootsi (8:7) paaride üle. Kaotused saadi Suurbritannialt (4:6), Lõuna-Korealt (5:6) ja Itaalialt.

Toimetaja: ERR Sport

