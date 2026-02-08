Ermits: matemaatika oli lihtne, seal polnud enam mitte midagi teha

Eesti avavahetust sõitnud Rene Zahkna pidi võistluse esimeses lasketiirus võtma kaks varupadrunit ja sealt jäi sisse vahe, mida tervikuna hästi lasknud eestlastel ei õnnestunudki tagasi sõita.

"Enda koha pealt ütlen lihtsalt, et sõit tuli väga raskelt," rääkis Zahkna ERR-ile. "Taga sõita ei ole selline paugutamine nagu ees, pigem see esimene tiir rikkus ikka korralikult ära. Varupadruni ajal värisesin adrenaliinist päris korralikult, oli ikka tunda, et on natuke teise tähtsusega sõit."

Püstitiirus lasi Zahkna viis märki alla viie lasuga, aga saatis Kristo Siimeri rajale liidritest 51,7 sekundit hiljem. "Eks lamades on olulisem, et saaks pundis minema. Esimest ringi tulin grupi lõpus, nulli või vähemalt ühe varuga läbi tulemine oleks olnud oluline, aga esimese varu rapsisin nii ära. Kokkuvõttes kehva tiir, see maksis korralikult. Suusavorm oli väga halb täna," lisas Zahkna.

Siimer tegi lamadestiirus kaks eksimust ja oli veatu püstitiirus. Tema vahetuse järel oli 15. kohal olnud Eesti kaotus 1.47,4. "Oli keeruline," tunnistas ta. "Palju oli üksi sõitmist, kogu aeg nägin 10-15 sekundit ees sõitvaid sportlasi. Tiirudega suutsin natuke järgi võtta, lamadestiirus kahju, et viimase lasuga jäin sehkendama, püstitiiruga tõin veidi tagasi. See oli positiivne. Viimasel ringil suutsin hästi sõita, [Martin] Ponsiluoma ja Campbell [Wright] sõitsid eest ära, aga sama vahe jäi lõpuni välja. Okei keskmine."

Ka Susan Külm (1+0) tunnistas, et rajal oli pühapäeval päris raske. "Hästi läks püstitiirus, olen sellega rahul. Täna keskendume sellele, et püstitiirus tegin hästi, ülejäänud asjad saab parandada. Suusad... alla kukkusid väga hästi, tõusul oli ikka kõva võitlus."

Ankrunaisel Regina Ermitsal viimases vahetuses enam midagi päästa ei õnnestunud, ta läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ja tõi Eesti finišisse 15. kohal. Kaotust laskesuusaprogrammi esimese kuldmedali teeninud Prantsusmaale oli lõpuks 3.29,8.

"Ma ei oska teiste eest rääkida, aga see 15. koht... mina isiklikult rahule ei jäänud, ootused olid suuremad," kinnitas Ermits. "Rajale minnes kalkuleerisin kogu aeg, kus see esikümne piir on, aga nad olid nii kaugel. Tulin tiiru, 11. koht oli tiirus - see on juba 40 sekundit. Matemaatika oli suhteliselt lihtne. 0+0, aga kõik olid nii kaugel, seal polnud mitte midagi teha. Kui seal oleks mingi kõrge koha eest sõiduks läinud, võib-olla tulnuks enda emotsioon ja adrenaliin ka rohkem kaasa, aga kohe algusest oli tuim."