TÄNA OTSE | Mis koha Alev suusavahetusega sõidus teenib?

Milano Cortina taliolümpiamängude murdmaasuusatamise programm jätkub pühapäeval meeste 10 + 10 km suusavahetusega sõiduga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.20, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Taavi Lehemaa, kohapeal on reporter Johannes Vedru.

Milano Cortina olümpia esimesel meeste sõidul läheb rajale ka 32-aastane Alvar Johannes Alev, kelle jaoks on see karjääri teine olümpia. Pekingis sai ta 30 km suusavahetusega sõidus 33. koha.

Kahtlemata on suurimateks favoriitideks norralased, eesotsas Johannes Hösflöt Kläboga, kes pole oma karjääris veel suusavahetusega sõidus olümpiamedalit saavutanud. Mullu tuli ta 20 km distantsil maailmameistriks, aga olümpial on tulnud leppida 40. ja kümnenda kohaga.

Tänavu on MK-sarjas peetud üks suusavahetusega sõit, milles esimene mitte-norralane pälvis üheksanda koha. Võidu sai Kläbo, kellest kaugele ei jäänud Harald Östberg Amundsen ja Emil Iversen. Kuivõrd olümpiale lastakse ühest riigist vaid neli võistlejat, jäeti Iversen aga koosseisust välja, Norrat esindavad veel Mattis Stenshagen ja Martin Löwström Nyenget.

Kodupubliku lootused on seotud Federico Pellegrino ja Elia Barpiga, MK-sarja esikümne meestest on võistlustules veel rootslane Edvin Anger ja ameeriklane Gus Schumacher.