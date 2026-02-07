Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga

Klassikadistantsi järel oli ees kolm suusatajat: Karlsson, Andersson ja norralanan Astrid Öyre Slind. Kohe vabatehnika alates kadus kannult Slind, mõni aeg hiljem raputas Karlsson maha ka Anderssoni ja võitis karjääri esimese olümpiakulla veenva eduga.

26-aastase Karlssoni jaoks oli see teine olümpiamedal. Neli aastat tagasi Pekingis oli ta samal distantsil viies, aga sai pronksi naiste teatesõidus. MM-idelt on tal samal distsipliinil kaks hõbedat, aga kuld on esmakordne.

Anderssoni järel suusatas pronksile teine norralanna Heidi Weng (+1.26,7). Kuue parema hulka mahtusid ka Nadja Kälin (Šveits; +1.51,5), Kerttu Niskanen (Soome; +1.54,0) ja Slind (+1.56,1).

Kaidy Kaasiku sai 43. (+7.33,3) ja Keidy Kaasiku 47. koha (+8.06,5). Teiloora Ojaste jäi Karlssonile ringiga jalgu ja pidi kõrvale astuma.

Enne võistlust

Kokku kuulub stardinimekirja 70 suusatajat, teiste seas ka Eesti esindajad Kaidy Kaasiku (number 36), Keidy Kaasiku (41) ja Teiloora Ojaste (68). Kaasikud jäid aastavahetuse kandis Tour de Skil haigeks, aga viimastel nädalatel on nende vorm taas tõusuteel.

"Peale gripi põdemist oli loomulikult tervise taastamine ja oleme rahulikult treeninud. Nüüd kogume start-stardilt kiirust ja loodame, et olümpial saavad oma vormi näidata," sõnas treener Jaanus Teppan nädal enne avastarti ERR-ile.

Laupäeval toimuva sõidu favoriitide hulka tuleb kindlasti nimetada Jonna Sundlingut, Ebba Anderssoni, Frida Karlssonit ja Moa Ilarit. Nende ehk ohtlikeim rivaal on ameeriklanna Jessie Diggins, aga norralased ootavad kindlasti enim Heidi Wengilt ja Astrid Öyre Slindilt.

MK-sarjas on tänavu olnud seni kavas vaid üks suusavahteusega sõit, mis toimus juba kaks kuud tagasi Trondheimis. Siis haaras esikoha Diggins, kellele järgnesid Weng ja Andersson.