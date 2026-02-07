X!

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaaril seisab ees kaks tähtsat mängu

Täna kell 15.30 alustavvad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia segapaaride kurlinguvõistluselt, kus Marie Kaldvee - Harri Lill mängivad Norra paariga Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Kaidi Elmik, reporter on Ivar Lepik.

Eesti paaril on olümpial kirjas üks võit ja kolm kaotust: avapäeval jäädi alla Šveitsile 7:9, teisel Suurbritanniale 5:10, aga võideti Rootsit 7:5. Reedel tuli tunnistada Pekingi olümpiavõitja Itaalia 7:4 paremust.

Norra koondise bilanss on täpselt sama: avapäeval kaotati Suurbritanniale 6:8 ning neljapäeval USA-le 6:8 ja Kanadale 3:6. Reedel võideti aga Rootsit lausa 9:0.

Kell 20.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Eesti mängult Kanada paariga Jocelyn Peterman - Brett Gallant, kel enne laupäevaseid mänge on kirjas kolm võitu ja üks kaotus: avapäeval saadi jagu Tšehhist 10:5, neljapäeval alistati Norra 6:3 ja Itaalia 7:2. Reedel tuli aga tunnistada USA 7:5 paremust.

Milano Cortina olümpia segapaaride kurlingu põhiturniir kestab 4.-9. veebruarini. Seejärel pääsevad neli paremat 9. veebruari õhtul toimuvatesse poolfinaalidesse. Päev hiljem selgitatakse olümpiavõitja ja mängitakse ka pronksimatš.

Toimetaja: ERR Sport

