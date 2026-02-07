X!

Harri Lill: jää oli kiirem ja selle õnge läksid mõlemad tiimid

OM2026
Foto: Hendrik Osula/Team Estonia
OM2026

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill said Milano Cortina taliolümpial ühe võidu kõrvale neljanda kaotuse, kui laupäeva pärastlõunal kaotati Norrale 5:6.

"Me ei kohanenud jääoludega nii kiiresti kui vastased kohati kohanesid. Oleks pidanud hakkama varem paremini mängima," võttis Kaldvee mängu kokku.

Lille sõnul oli mõlema võistkonna mängus palju praaki. "Ise küll rahul pole. Ise suudan palju paremini ja tiimina suudame palju paremini. Lihtsaid punkte oli suht palju, mõlemad tiimid eksisid. Väga palju jäi varu sisse," ütles ta.

Reedese võistluspäeva järel lihviti kivisid, mis Lille sõnul mõjutas viskeid. "Jää oli kiirem ja selle õnge läksid mõlemad tiimid. Kui tulid kiiremad visked, siis läksid need väga laiaks. Reeglina olid mõlema tiimi visked liiga kiired ja laiad."

Õhtuses matšis lähevad eestlased vastamisi Kanada paariga Jocelyn Peterman - Brett Gallant, kellel on praeguseks kirjas kolm võitu ja kaks kaotust. "Oleme siinsamas hallis. Puhkame nii palju kui jõuame ja sööme, et uueks mänguks valmis olla," märkis Lill.

Eesti vajab nüüd nelja parema sekka jõudmiseks konkurentide abi. "Meil on endiselt võimalus, aga vajame teiste abi. Loomulikult proovime järelejäänud matšid võita, sest meil on veel teoreetiline šanss alles," ütles Eesti paari treener Steffen Walstad.

Toimetaja: Henrik Laever

