OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

Itaalia välisminister Antonio Tajani teatas neljapäeval, et Venemaa on küberrünnakutega sihikule võtnud Milano Cortina taliolümpiamängud.

Tajani sõnul rünnati nii taliolümpiamängude, ühe võõrustajalinna Cortina d'Ampezzo hotellide kui Itaalia välisministeeriumi veebilehti. "Hoidsime ära välisministeeriumi veebilehtedele tehtud küberrünnakute seeria. Nende rünnakute algatajaks on Venemaa," ütles Tajani neljapäeval.

Olümpia-aegsed rünnakud kübertaristule ei ole midagi uut, nii segati 2018. aastal PyeongChangi mängudel Wi-Fi võrgu tööd, Tokyo mängudel nurjati vene häkkerite sabotaažikatseid ja Pariisi OM-il olid korraldajad hädas teenustõkestusrünnakutega ehk samalaadsete rünnakutega, millest räägib Tajani.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA president Gianni Infantino rääkis nädala alguses Sky Sportsile antud intervjuus, et Venemaale määratud võistluskeeld "ei ole midagi saavutanud, küll põhjustanud lisapingeid ja viha" ning et ta ootab Venemaad ja Valgevenet tagasi rahvusvahelisele areenile.

Rahvusvahelise olümpiakomitee president Kirsty Coventry ei maininud äsja Milanos toimunud ROK-i kongressil konkreetselt venelasi, aga rääkis siiski, et kõik sportlased "peaksid saama võistelda neutraalselt, olenemata nende valitsuse poliitikast".

Kui Venemaa ametnikud on nii Infantino kui Coventry väljaütlemisi mõistagi toetanud, siis Ukraina spordiminstril Matvii Bidnõil oli rahvusvahelisele jalgpallijuhile terav vastus. "Infantino sõnad kõlavad vastutustundetult, kui mitte öelda infantiilselt. Need rebivad jalgpalli lahti reaalsusest, kus lapsi tapetakse. Tuletan meelde, et Venemaa täiemahulise agressiooni algusest saadik on venelaste poolt tapetud üle 650 Ukraina sportlase ja treeneri," kirjutas Bidnõi nädala alguses sotsiaalmeedias.

Kolmapäeval avaldas BBC veel, et kuigi ROK on Milano Cortina olümpiale neutraalse lipu all võistlema lubanud 13 Venemaa sportlast, on neli neist jäänud ühel või teisel moel silma venemeelsete tegevustega. Näiteks on iluuisutaja Pjotr Gumennik hiljuti teinud kostööd Ilja Averbuhhiga, kes on osalenud mitmetel okupeeritud aladel toimunud üritustel, kandnud "Krimmi spordisaadiku" rolli ning viinud läbi Venemaa sõdurite perekondadele mõeldud jääsõusid.

Murdmaasuusataja Saveli Korostelev on sotsiaalmeedias like'inud režiimimeelse suusataja Veronika Stepanova Putinit ja sõjaväge ülistavat sisu, samuti on sõjasisu like'inud kiiruisutaja Ksenija Koržova. Murdmaasuusataja Darja Neprjajeva osales 2022. aastal Krimmis toimunud treeninglaagris.

Ukraina olümpiakomitee on ROK-iga ühendust võtnud, ükski nimetatud sportlastest BBC-le kommentaare ei jaganud.