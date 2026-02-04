Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

FCI Levadia teatas kodulehe vahendusel, et 19-aastane poolkaitsja Carlos Torres liitub juuni lõpuni laenulepingu alusel Hispaania võistkonnaga C.D. Soneja.

Eelmisel hooajal klubiga liitunud hispaanlasest poolkaitsja mängis 2025. aastal FCI Levadia eest 24 kohtumises, lõi neli väravat ning andis kaks väravasöötu. Kokku kogunes Torresel Levadia särgis 1751 mänguminutit ning ta kandis olulist rolli meeskonna poolkaitses.

Juuni lõpuni jätkab Torres mängimist Hispaania tugevuselt viiendas liigas palliva C.D. Soneja ridades. Hetkel paikneb C.D. Soneja liigatabelis kümnendal kohal.

Carlos Torres on Levadia eelmise peatreeneri Curro Torrese poeg. Vanem Torres tüüris Levadia esindusmeeskonda 2023. aasta algusest kuni eelmise aasta lõpuni. Tema juhendamisel võitis Levadia 2024. aastal meistritiitli ja Tipneri karikavõistlused.