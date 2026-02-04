X!

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

Premium liiga
Carlos Torres,
Carlos Torres, Autor/allikas: Katariina Peetson
Premium liiga

FCI Levadia teatas kodulehe vahendusel, et 19-aastane poolkaitsja Carlos Torres liitub juuni lõpuni laenulepingu alusel Hispaania võistkonnaga C.D. Soneja.

Eelmisel hooajal klubiga liitunud hispaanlasest poolkaitsja mängis 2025. aastal FCI Levadia eest 24 kohtumises, lõi neli väravat ning andis kaks väravasöötu. Kokku kogunes Torresel Levadia särgis 1751 mänguminutit ning ta kandis olulist rolli meeskonna poolkaitses.

Juuni lõpuni jätkab Torres mängimist Hispaania tugevuselt viiendas liigas palliva C.D. Soneja ridades. Hetkel paikneb C.D. Soneja liigatabelis kümnendal kohal.

Carlos Torres on Levadia eelmise peatreeneri Curro Torrese poeg. Vanem Torres tüüris Levadia esindusmeeskonda 2023. aasta algusest kuni eelmise aasta lõpuni. Tema juhendamisel võitis Levadia 2024. aastal meistritiitli ja Tipneri karikavõistlused.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga uudised

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

01.02

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

30.01

Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

28.01

Premium liigas muutub mängijate ülesandmise kord

27.01

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

23.01

Premium liiga avamäng toob väljakule Flora ja Nõmme Unitedi

20.01

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

16.01

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

07.01

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

15:00

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

14:25

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

13:57

Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

13:19

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

12:45

Olümpiaks valmistuv Merzlikins tegi esimese nullimängu

12:12

Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

11:33

Raieste ja Murcia tegid Suuroru klubile tuule alla

10:59

42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

10:20

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial

09:48

Arsenal pääses üle mitme aasta finaali

09:14

Thunder jõudis sel hooajal esimesena 40 võiduni

08:38

Vahetustehingud NBA-s: Harden saadeti Clevelandi, Utah hankis lisajõudu Memphisest

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

08:05

St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo