Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

Ratastoolikurlingu MM-i medalistid Ain Villau ja Kätlin Riidebach ning EPK president Monika Haukanõmm.
Eesti Paralümpiakomitee traditsioonilisel aastalõpugalal, mis sedapuhku peeti restoranis Moon, kuulutati välja lõppeva aasta noored sportlased, treener ja võistkond.

Aasta noorteks parasportlasteks valiti neidudest ujuja Keira Rattur ja noormeestest jooksja Oskar Kobin. Rattur leidis äramärkimist ka rahva lemmikuna.

Aasta treeneriks valiti kolmekordse olümpiavõitja Tanel Visnapi juhendaja Tiina Torop.

Aasta võistkonna tiitli pälvis ratastoolikurlingu MM-il segapaarismängus pronksmedali võitnud ja Milano Cortina paralümpiakoha kindlustanud Ain Villau ja Kätlin Riidebach.

Lõppeva aasta parim nais- ja meesparasportlane kuulutatakse välja Eesti Olümpiakomitee aastalõpugalal Spordiaasta Tähed.

Toimetaja: Henrik Laever

