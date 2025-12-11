Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

Lõppeva aasta parim nais- ja meesparasportlane kuulutatakse välja Eesti Olümpiakomitee aastalõpugalal Spordiaasta Tähed.

Aasta võistkonna tiitli pälvis ratastoolikurlingu MM-il segapaarismängus pronksmedali võitnud ja Milano Cortina paralümpiakoha kindlustanud Ain Villau ja Kätlin Riidebach.

Aasta noorteks parasportlasteks valiti neidudest ujuja Keira Rattur ja noormeestest jooksja Oskar Kobin. Rattur leidis äramärkimist ka rahva lemmikuna.

Eesti Paralümpiakomitee traditsioonilisel aastalõpugalal, mis sedapuhku peeti restoranis Moon, kuulutati välja lõppeva aasta noored sportlased, treener ja võistkond.

