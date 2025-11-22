Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

Kaheksandikfinaalis alistas olümpiadebütant Iljas bulgaarlase Hristo Venchev Stanoychevi, kes saavutas kolm aastat tagasi Brasiilias peetud kurtide OM-il viienda koha. Veerandfinaalis pidi eestlane tunnistama kreeklase Nikolaos Iosifidise üleolekut. Kuna Iosifidis võitis poolfinaalis iraanlast, siis sai Iljas jätkata lohutusringis, vahendab Eesti Paralümpiakomitee.

Iljas oli esmalt parem Venezuela maadlejast Cleiber Stivens Melendez Rodriguezist, ent kaotas seejärel pronksiheitluses iraanlasele Mohammadjavad Zeraatpishehile ning lõpetas oma esimesed olümpiamängud viienda kohaga.

100 meetri jooksus kuldmedali võitnud Tanel Visnap kindlustas finaalikoha ka 200 meetri distantsil, kui jooksis välja aja 21,83. Finaal toimub Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul.

Visnap võistleb veel esmaspäeval kõrguhüppes, ülejäänud Eesti sportlaste jaoks on võistlused lõppenud.