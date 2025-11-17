Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt
Pühapäeval suri Adelaide'is 28 aasta vanuselt 2021. aasta Tokyo paralümpiamängudel jalgrattasõidus kolm medalit võitnud Paige Greco.
Austraalia paralümpiakomitee teatel suri Greco ootamatu terviserikke tagajärjel.
"Paige'i lahkus, sihikindlus ja soojus puudutasid meie peret iga päev," ütles Greco ema Natalie pressiteate vahendusel. "Ta tõi meie ellu nii palju rõõmu ja uhkust. Tema kaotus on valus koorem, mida kanname igavesti. Oleme uskumatult uhked selle üle, milline inimene ta oli ja kuidas ta Austraaliat esindas."
Tserebraalparalüüsiga sündinud Greco võitis Tokyo paralümpiamängude esimese kuldmedali, seejuures püstitas ta naiste trekisõidu C1-3 klassi 3000 meetri jälitussõidus uue maailmarekordi (3.50,815). Lisaks võitis ta Tokyos kaks pronksmedalit maanteesõidus.
Treki- ja maanteesõidu maailmameistrivõistluselt võitis Greco ühtekokku kümme medalit, millest neli olid kuldsed. 2022. aastal tunnustati teda Austraalia ordeniga.
Paralympics Australia joins the Greco family, AusCycling and the wider cycling and Paralympic communities in mourning the loss of Australian Paralympian No. 1070, Paige Greco OAM PLY.— AUS Paralympic Team (@AUSParalympics) November 17, 2025
Full statement: https://t.co/XHPzLCfk3X@AusCycling @AusCyclingTeam pic.twitter.com/ITxIZMfZWG
Toimetaja: Henrik Laever