Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

Brad Marchand.
Brad Marchand. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL sai valitsev meister Florida Panthers kodujääl jagu Washington Capitalsist 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). Võitjate poolel jagas kaks väravasöötu 37-aastane Brad Marchand, kes ületas ühtlasi 1000 resultatiivsuspunkti piiri.

Marchand jõudis 999. punktini kolmanda perioodi keskel, kui tema söödust skooris Seth Jones ning tuhandes punkt sündis poolteist minutit enne lõppu, mil litri viskas tühja võrku Eetu Luostarinen. Uhke tähiseni jõudmise järel tormas kogu Panthersi meeskond jääle, et Marchandi õnnitleda.

Kogenud kanadalasest sai NHL-i ajaloos alles 102. mängija, kes neljakohalise punktisummani küündinud. Tegevmängijatest saavad lisaks Marchandile sama saavutusega kiidelda vaid 11 meest.

"Lootsin, et see juhtub täna, sest minu perekond oli tribüünidel kaasa elamas," rääkis Marchand. "Lõppkokkuvõttes polegi nii tähtis, kus see juhtub, oluline on hetk ise. NHL-is on tuhande punktini jõudnud vaid 102 mängijat, nii et oli tõesti väga eriline hetk."

Kodumeeskonna särgis jõudsid väiksemate tähisteni ka Seth Jones ja Evan Rodrigues, kes viskasid mõlemad oma sajanda värava NHL-is.

Panthers hoiab idakonverentsis 11. kohta (19 punkti), Capitals on eelviimasel ehk 15. kohal (17 p).

Teised tulemused:

Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 6:3
Montreal Canadiens - Dallas Stars 0:7
Ottawa Senators - Boston Bruins 5:3
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3:4 (la.)
Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 5:4
Calgary Flames - San Jose Sharks 2:0
Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 6:3
Seattle Kraken - Winnipeg Jets 5:3
Vegas Golden Knights - New York Islanders 3:4 (la.)

Toimetaja: Henrik Laever

