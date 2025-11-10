X!

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

Ameerika jalgpall
Donald Trump NFL-i mängul.
Donald Trump NFL-i mängul. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL sai tiitlinõudleja Detroit Lions pühapäeval 10. voorus võõrsil jagu Washington Commandersist 44:22 (14:3, 11:7, 10:6, 9:6), ent tähelepanu keskmes oli hoopis USA president Donald Trump, kes tuli mängu staadionile vaatama ja leidis isegi tee kommentaatoriboksi.

Tribüünidel istunud rahvamass sai Trumpi kohalolekust teada esimese poolaja lõpus, kui staadioni suurtelt ekraanidelt näidati riigipead loožis istumas. Pealtvaatajad hakkasid riigipead välja vilistama ning vilekoori oli kuulda ka mängu poolajapausil, kui Trump luges ette väljakule rivistunud USA sõjaväelaste ametivannet.

Trumpi saabumisest eelnevalt teadnud Lionsi mängija Amon-Ra St. Brown pühendas oma touchdown'i tähistuse presidendile. "Kuulsin, et president tuleb mängu vaatama. Seda tihti ei juhtu, nii et otsustasin tantsuga natukene nalja teha," selgitas St. Brown pärast mängu.

St. Browni tähistus ei meeldinud ühele Commandersi mängijale, kes otsustas seepeale Lionsi tähtmängijat kostitada rusikalöögiga näkku.

Mängu teisel poolajal suundus Trump kommentaatoriboksi ning üritas edutult televaatajatele kirjeldada mängus toimuvat.

ESPN teatas enne kohtumise algust, et Valge Maja saatis hiljuti Commandersi omanikule Josh Harrisele nõudmise, et president tahab pealinna rajatavale ligi nelja miljardi dollari suuruse hinnalipikuga uuele staadionile oma nime.

Kommentaatoriboksis olles kinnitas Trump, et on projektiga seotud. "Tuleb ilus staadion. Tegeleme ehituslubade hankimise ja kõige muuga. Josh Harris on suurepärane mees ning tuleb vapustav staadion."

Trump on viimaste kuude jooksul külastanud mitmeid spordisündmusi ning tänavu veebruaris sai temast esimene USA riigipea, kes on käinud kohapeal Super Bowli vaatamas. "Ma lihtsalt armastan sporti. See on elu peegeldus – hea, halb ja kole," ütles ta teleülekandes. Ta lahkus staadionilt veidi enne kohtumise lõppu.

Lions sai kolme kaotuse kõrvale kuuenda võidu ning liigub NFC konverentsis play-off'i kursil. Vigastuskriisis Commanders (3-7) on samas konverentsis tagantpoolt kolmas ehk 14. kohal.

10. vooru viimane kohtumine leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva, kui valitsev meister Philadelphia Eagles sõidab külla Green Bay Packersile.

Teised tulemused:

Los Angeles Chargers - Pittsburgh Steelers 25:10
San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 26:42
Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 44:22
Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots 23:28
New York Jets - Cleveland Browns 27:20
Minnesota Vikings - Baltimore Ravens 19:27
Miami Dolphins - Buffalo Bills 30:13
Houston Texans - Jacksonville Jaguars 36:29
Chicago Bears - New York Giants 24:20
Carolina Panthers - New Orleans Saints 7:17
Indianapolis Colts - Atlanta Falcons 31:25 (la.)

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

20:45

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

20:08

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

18:48

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

18:19

Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

17:51

Lass elust Rootsi tippklubis: eesmärk on meistritiitel, muu oleks pettumus

17:17

Ringkonnakohus muutis jalgpalli kokkuleppemängude kaasuses maakohtu otsust

16:48

Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

16:15

Karelson jätkas Bundesligas võiduga

15:43

Annuk EM-valikmängude eel: õhkkond on positiivne ja energiat täis

15:22

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

14:31

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

13:41

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

13:14

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

12:57

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu Uuendatud

12:56

Käit ja Paskotši jäävad koondisemängudest eemale

11:40

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

11:20

VIDEO | Kui heas vormis on Eesti spordiajakirjanikud?

10:33

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

10:04

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

09:16

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

08:38

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

08:05

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo