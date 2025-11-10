VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL sai tiitlinõudleja Detroit Lions pühapäeval 10. voorus võõrsil jagu Washington Commandersist 44:22 (14:3, 11:7, 10:6, 9:6), ent tähelepanu keskmes oli hoopis USA president Donald Trump, kes tuli mängu staadionile vaatama ja leidis isegi tee kommentaatoriboksi.

Tribüünidel istunud rahvamass sai Trumpi kohalolekust teada esimese poolaja lõpus, kui staadioni suurtelt ekraanidelt näidati riigipead loožis istumas. Pealtvaatajad hakkasid riigipead välja vilistama ning vilekoori oli kuulda ka mängu poolajapausil, kui Trump luges ette väljakule rivistunud USA sõjaväelaste ametivannet.

BREAKING!!! TRUMP BOO'D LONGER & LOUDER THAN ANY SITTING PRESIDENT WHEN HE TRIED TO FORCE @NFL FANS TO PLEDGE ALLEGIANCE TO HIM DURING THE WASHINGTON @Commanders GAME!!!pic.twitter.com/nRGeifoRqk — Morgan J. Freeman (@mjfree) November 10, 2025

Trumpi saabumisest eelnevalt teadnud Lionsi mängija Amon-Ra St. Brown pühendas oma touchdown'i tähistuse presidendile. "Kuulsin, et president tuleb mängu vaatama. Seda tihti ei juhtu, nii et otsustasin tantsuga natukene nalja teha," selgitas St. Brown pärast mängu.

St. Browni tähistus ei meeldinud ühele Commandersi mängijale, kes otsustas seepeale Lionsi tähtmängijat kostitada rusikalöögiga näkku.

Amon-Ra St. Brown pointing at Donald Trump and doing his dance after a TD and then getting punched by a Commanders player moments later is objectively hilarious pic.twitter.com/O7weh1prnR — NFL Memes (@NFL_Memes) November 9, 2025

Mängu teisel poolajal suundus Trump kommentaatoriboksi ning üritas edutult televaatajatele kirjeldada mängus toimuvat.

Hate him or love him, we can all agree Donald Trump calls a game better than Cris Collinsworth pic.twitter.com/RSqG1Jhj6w — NFL Memes (@NFLHateMemes) November 9, 2025

ESPN teatas enne kohtumise algust, et Valge Maja saatis hiljuti Commandersi omanikule Josh Harrisele nõudmise, et president tahab pealinna rajatavale ligi nelja miljardi dollari suuruse hinnalipikuga uuele staadionile oma nime.

Kommentaatoriboksis olles kinnitas Trump, et on projektiga seotud. "Tuleb ilus staadion. Tegeleme ehituslubade hankimise ja kõige muuga. Josh Harris on suurepärane mees ning tuleb vapustav staadion."

Trump on viimaste kuude jooksul külastanud mitmeid spordisündmusi ning tänavu veebruaris sai temast esimene USA riigipea, kes on käinud kohapeal Super Bowli vaatamas. "Ma lihtsalt armastan sporti. See on elu peegeldus – hea, halb ja kole," ütles ta teleülekandes. Ta lahkus staadionilt veidi enne kohtumise lõppu.

Lions sai kolme kaotuse kõrvale kuuenda võidu ning liigub NFC konverentsis play-off'i kursil. Vigastuskriisis Commanders (3-7) on samas konverentsis tagantpoolt kolmas ehk 14. kohal.

10. vooru viimane kohtumine leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva, kui valitsev meister Philadelphia Eagles sõidab külla Green Bay Packersile.

Teised tulemused:

Los Angeles Chargers - Pittsburgh Steelers 25:10

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 26:42

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 44:22

Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots 23:28

New York Jets - Cleveland Browns 27:20

Minnesota Vikings - Baltimore Ravens 19:27

Miami Dolphins - Buffalo Bills 30:13

Houston Texans - Jacksonville Jaguars 36:29

Chicago Bears - New York Giants 24:20

Carolina Panthers - New Orleans Saints 7:17

Indianapolis Colts - Atlanta Falcons 31:25 (la.)