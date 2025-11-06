Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

Kurvast uudisest teatasid avalikkust liiga ja sportlased kodumeeskond. Täpsemaid asjaolusid esialgu ei avalikustatud, aga surm saabus vaid kolm päeva pärast mehe karjääri esimest touchdown'i NFL-is.

"Dallas Cowboys jagab suure kurbusega teadet, et Marshawn Kneeland suri täna hommikul traagiliselt," teatas Cowboys klubi koduleheküljel.

"Marshawn oli armastatud meeskonnakaaslane ja meie organisatsiooni liige. Meie mõtted palved on tema tüdruksõbra Catalina ja tema ülejäänud perega."

Kneeland valiti NFL-i eelmisel aastal Lääne-Michigani ülikoolist ja hetkel oli tal käsil alles teine hooaeg. Karjääri jooksul jäi tema nimele 18 kohtumist. Neist viimases, mis toimus Arizona Cardinalsi vastu, tuli ka ainus touchdown.

"Oleme sügavalt kurvad Cowboysi mängija Marshawn Kneelandi traagilise surma pärast," lisas NFL.