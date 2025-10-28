Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL teenis Kansas City Chiefs kolmanda järjestikuse võidu. Võidulainel püsis ka tiitlikaitsja Philadelphia Eagles.

Viimasel kolmel hooajal Super Bowli jõudnud Chiefs alistas kaheksanda mängunädala kohtumises koduväljakul Washington Commandersi 28:7 (0:0, 7:7, 14:0, 7:0). Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes viskas 299 jardi ja kolm touchdown'i, millest ühe püüdis Travis Kelce.

Philadelphia Eagles võttis kahe nädala taguse üllatuskaotuse eest magusa revanši, kui kodus saadi igipõlisest rivaalist New York Giantsist jagu 38:20 (7:7, 14:3, 3:3, 14:7). Võitjate poolel kandis põhiraskust Saquon Barkley, kelle arvele kogunes joostes ja püüdes kokku 174 jardi ja kaks touchdown'i.

Tänavuse hooaja suurim üllataja Indianapolis Colts kirjutas tabelisse neljanda järjestikuse võidu, olles kodus 38:14 (10:0, 7:7, 14:0, 7:7) üle divisjonikaaslasest Tennessee Titansist. Mängujuht Daniel Jones tegi taas efektiivse etteaste, visates 272 jardi ja kolm touchdown'i ning MVP auhinna kursil olev Jonathan Taylor lisas omalt poolt 153 jooksujardi ja skooris kolm touchdown'i.

Colts on seitsme võidu ja ühe kaotusega AFC konverentsi liider. Neile järgnevad New England Patriots (6-2), Denver Broncos (6-2), Pittsburgh Steelers (4-3), Buffalo Bills (5-2), Los Angeles Chargers (5-3) ja Chiefs (5-3).

NFC konverentsi tipus troonib Green Bay Packers (5-1-1) ning hetkeseisu põhjal pääseksid play-off'i veel Eagles (6-2), Tampa Bay Buccaneers (6-2), Seattle Seahawks (5-2), Detroit Lions (5-2), Los Angeles Rams (5-2) ja San Francisco 49ers (5-3).

Kõik tulemused:

Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 25:35

Denver Broncos - Dallas Cowboys 44:24

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 3:23

Atlanta Falcons - Miami Dolphins 10:34

Baltimore Ravens - Chicago Bears 30:16

Carolina Panthers - Buffalo Bills 9:40

Cincinnati Bengals - New York Jets 38:39

Houston Texans - San Francisco 49ers 26:15

New England Patriots - Cleveland Browns 32:13

Los Angeles Chargers - Minnesota Vikings 37:10