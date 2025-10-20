Juul püsis pararatturite MM-il esikümne piiril: ei kohanenud kõrge tempoga

Viimasel võistlusalal, C4-C5 võistlusklasside ühises 10 km grupisõidus sai Juul 13. Koha, C5 klassi arvestuses oli ta kümnes. Maailmameistriks tuli itaallanna Claudia Cretti, järgnesid Anna Harkowska Poolast ning Nicole Murray Uus-Meremaalt.

Juul tõdes, et ei suutnud sõidu keskmise kiirusega (46,2 km/h) kohaneda. "Mõne ringi jooksul sain sellega hakkama, aga üle kolme minuti sellises tempos püsida ei suutnud. Austraallanna esimese äraminekukatse järel hea hooga jälitavale grupile ma enam päris sabale ei saanud ja tuli üksi liiga pikalt kangutada. Sain sõita umbes viis minutit ning siis kutsuti rajalt ära."

"Kuna naiste kohta osales päris suur grupp - 14 sportlast - ning tempo kiire, siis oli kohtunike poolt täiesti arusaadav otsus ringiga mahajääjad enne lõpuspurte ära korjata," sõnas Juul.

1 km paigaltstardist eraldistardist sõidus sai Juul 11. ning väljalangemissõidus kümnenda koha. Kokkuvõttes leidis Juul, et trekisõidu MM andis talle uut energiat. "Väga rahul, et tehtud ja käidud. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Kui ainult endal kõva tahtmist veel jätkuks," sõnas ta.