Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

Indias New Delhis jätkuvatel parakergejõustiku maailmameistrivõistlustel oli meeste F57 klassi kettaheite eelvõistlusel Raigo Rootsi pikimaks kettakaareks 28.91 meetrit, mis andis tulemuseks 17. koha ega viinud finaalvõistlusele.

"See oli minu esimene suurvõistlus, mis andis üliolulise ja väärtusliku kogemuse. Tulemusega ma loomulikult rahule ei jää, kuid see lisab uut indu ja soovi edasi treenida," ütles Roots võistluse järel.

"Raigo jõudmine parakergejõustiku MM-ile on minu hinnangul juba suur saavutus omaette. Raigo võistleb kõige tugevamas istujatest kettaheitjate klassis, sealjuures olles ise pime. Ühtegi teist nägemispuudega inimest samas klassis ei ole – see annab teistele suure eelise," tõdes treener Mart Olman. "Esimene tiitlivõistlus on esimene tiitlivõistlus. Oma "kooliraha" tuleb maksta. Seekord õppisime, et meie eeltöö võistlemise ja reeglite kohta ei olnud piisav ning järgmiseks võistluseks peame muutma nii heitepukki kui ka heitetehnikat. Olen uhke, et Raigo on aasta-aastalt arenenud ja sai oma esimesel tiitlivõistlustel ka kohe märgi maha ning 17. koha."

Raigo Roots Autor/allikas: Eva Pavia Gomez

Viru-Nigula valla aukodanik Raigo Roots on varem saanud parakergejõustiku MK-etapil kettaheites klassis F57 esikoha ning tulnud Rahvusvahelise Sõjaväespordi Nõukogu (CISM) esimeseks maailmameistriks, samuti on ta osalenud Invictus Games mängudel.

Teine Eesti koondise suurvõistluste debütant Delisa Filippov (klass T12) sai kaugushüppes seitsmenda koha. 16-aastase Filippovi parimaks tulemuseks oli 3.82, mis tähistab ka uut isiklikku tippmarki.

Egert Jõesaar (klass F44) osaleb kettaheite finaalvõistlusel reedel, 3. oktoobril. Oskar Kobin (klass T62) asub jooksuproteese kasutavate sportlaste 400 m jooksu starti pühapäeval, 5. oktoobril.