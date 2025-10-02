X!

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

Parasport
Raigo Roots
Raigo Roots Autor/allikas: Eva Pavia Gomez
Parasport

Indias New Delhis jätkuvatel parakergejõustiku maailmameistrivõistlustel oli meeste F57 klassi kettaheite eelvõistlusel Raigo Rootsi pikimaks kettakaareks 28.91 meetrit, mis andis tulemuseks 17. koha ega viinud finaalvõistlusele.

"See oli minu esimene suurvõistlus, mis andis üliolulise ja väärtusliku kogemuse. Tulemusega ma loomulikult rahule ei jää, kuid see lisab uut indu ja soovi edasi treenida," ütles Roots võistluse järel.

"Raigo jõudmine parakergejõustiku MM-ile on minu hinnangul juba suur saavutus omaette. Raigo võistleb kõige tugevamas istujatest kettaheitjate klassis, sealjuures olles ise pime. Ühtegi teist nägemispuudega inimest samas klassis ei ole – see annab teistele suure eelise," tõdes treener Mart Olman. "Esimene tiitlivõistlus on esimene tiitlivõistlus. Oma "kooliraha" tuleb maksta. Seekord õppisime, et meie eeltöö võistlemise ja reeglite kohta ei olnud piisav ning järgmiseks võistluseks peame muutma nii heitepukki kui ka heitetehnikat. Olen uhke, et Raigo on aasta-aastalt arenenud ja sai oma esimesel tiitlivõistlustel ka kohe märgi maha ning 17. koha."

Raigo Roots Autor/allikas: Eva Pavia Gomez

Viru-Nigula valla aukodanik Raigo Roots on varem saanud parakergejõustiku MK-etapil kettaheites klassis F57 esikoha ning tulnud Rahvusvahelise Sõjaväespordi Nõukogu (CISM) esimeseks maailmameistriks, samuti on ta osalenud Invictus Games mängudel.

Teine Eesti koondise suurvõistluste debütant Delisa Filippov (klass T12) sai kaugushüppes seitsmenda koha. 16-aastase Filippovi parimaks tulemuseks oli 3.82, mis tähistab ka uut isiklikku tippmarki.

Egert Jõesaar (klass F44) osaleb kettaheite finaalvõistlusel reedel, 3. oktoobril. Oskar Kobin (klass T62) asub jooksuproteese kasutavate sportlaste 400 m jooksu starti pühapäeval, 5. oktoobril.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

17:19

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

13:43

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

01.10

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

01.10

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo