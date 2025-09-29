X!

Filippov saavutas parakergejõustiku MM-il kaugushüppes seitsmenda koha

Parasport
Delisa Filippov
Delisa Filippov Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
Parasport

New Delhis toimival parakergejõustiku MM-il sai esimese Eesti sportlasena areenile astunud suurvõistluste debütant Delisa Filippov (klass T12) kaugushüppes seitsmenda koha.

16-aastase Filippovi parimaks tulemuseks oli 3.82, mis tähistab ka uut isiklikku tippmarki. "Au ja suur rõõm on võistelda maailmaklassi sportlaste seas. Tänane kogemus süstis enesekindlust ja motivatsiooni, et ka tulevikus kõrgetasemelistel võistlustel võistelda," kommenteeris ta võistluse järel.

Delisa Filippov treenib Kristo Ringase juhendamisel Tartu Spordiklubis Flüüger, võistlustel on tema saatja Katri Härmoja.

Suvel lõi Filippov kaasa Euroopa Noorte Paramängudel Istanbulis ning võitis seal kolm hõbemedalit: 100 meetri ja 800 meetri jooksus ning kaugushüppes.

MM-il osalevad kokku neli Eesti parakergejõustiklast. Raigo Roots asub uue F57 võistlusklassi kvalifikatsioonivõistlusel kettaheiteringi kolmapäeval. Egert Jõesaare F44 võistlusklassi kettaheite finaal toimub reedel. Oskar Kobin (T62) asub jooksujalgu kasutavate sportlaste 400 m jooksu starti pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

