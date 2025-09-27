Kuressaare tõusis Tammekast ette

Tammeka tegi kohtumise jooksul 19 pealelööki ja sai tosin nurgalööki, aga ainsa tabamuseni jõudis Kuressaare, sest 85. minutil lõi Tammeka kaitsja Rasmus Kallas omavärava.

Hooaja seitsmes võit tähendab, et Kuressaare tõusis 24 punktiga kaheksandaks ja 23 punkti peal olev Tammeka asub üheksandal kohal, mis tähendaks hooaja lõpus üleminekumänge.

Laupäeval kohtuvad Harju JK Laagri - Pärnu JK Vaprus ja JK Narva Trans - Paide Linnameeskond.

Pühapäeval on vastamisi Nõmme Kalju FC ja Tallinna FC Flora - seda kohtumist kannavad algusega kell 14.20 üle ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal. Vooru lõpetab seejärel mäng Tallinna FCI Levadia - JK Tallinna Kalev.